Brīvdabas muzeja gadatirgus 2025 FOTO: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Ekonomika lēnām atkopjas, bet ne tā, lai to justu visa sabiedrība. Kāda ir Latvijas ekonomiskā situācija? Ieteikt







Latvijas ekonomikas attīstība šobrīd ir lēnīga, taču Dainis Gašpuitis, “SEB banka” ekonomists, TV24 raidījumā “Dienas personība” paredz pakāpenisku uzlabošanos jau šī gada beigās.

Reklāma Reklāma

“Atkarīgs no nozares, bet kopumā es teiktu, ka izaugsme lēnām apkopjas, bet ne tādā apjomā, lai to justu visa sabiedrība, un lai to sajustu pilnā mērā, ka varētu teikt, ka ekonomika aug,” pauž ekonomists.

Gan pirmajā ceturksnī, gan šobrīd bija redzams, ka cilvēki, piemēram, sāk aktīvāk labiekārtot mājokļus. Savukārt kritums ir pārtikas apjomos. Tas parāda, ka ir “inflācijas nogurums, un paradumu maiņa joprojām ir spēkā”.

Kopumā ekonomists saka, ka liela izaugsme nav, ir lēnīga attīstība. Viņš pauž, ka tuvākajā laikā situācijai vajadzētu uzlaboties, lai arī, ņemot vērā pasaules ietekmi, nav pamata gaidīt ļoti strauju ekonomisko attīstību.

“Es domāju, ka neliela aktivizēšanās uz gada beigām un nākamo gadu būs, pateicoties vairākiem virzieniem. Primāri – aizsardzībai ienāk Eiropas fondi, aktivizējās nekustamā īpašuma tirgus un arī būvniecība, kurai vajadzētu nedaudz aktivizēt arī pārējos sektorus,” skaidro Gašpuitis.