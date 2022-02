Ilustratīvs attēls Foto: Īriss Sviklis/LETA

Dzelzceļš grib elektrificēties par 4,5 miljardiem eiro Ieteikt







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) līdz 2040. gadam plāno elektrificēt visu Latvijas dzelzceļu tīklu un panākt vilcienu kustības ātrumu 140–160 km/h. Šāds modernizācijas projekts varētu izmaksāt līdz 4,5 miljardiem eiro.

Ar aptuveni 4,5 miljardiem eiro paredzēta visu LDz infrastruktūras modernizācija līdz 2035. gadam – elektrifikācija, vilcienu ātruma palielināšana, pasažieru peronu pārbūve un citi projekti.

Šāds lēmums pieņemts, neskatoties uz to, ka 2020. gada marta beigās, krasi samazinoties kravu pārvadājumu apjomiem, LDz nolēma neturpināt 441 miljona eiro vērto dzelzceļa elektrifikācijas projektu. LDz vadība skaidro, ka atšķirībā no iepriekšējā projekta, kas bijis bal­stīts uz kravu pārvadājumu nodrošināšanu, taču kļuvis skaidrs, ka pro­gnozētie kravu apmēri nesasniegs iecerētos apmērus, jaunais elektrifikācijas projekts esot balstīts uz pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā. Projekta mērķis ir arī padarīt vilcienu satiksmi videi draudzīgāku. Visa dzelzceļa tīklā ir izvirzīts mērķis sākotnēji veikt esošā tehniski novecojušā, visbiežāk vairāk nekā pirms 50–60 gadiem uzstādītā 3,3 kV kontakttīkla sistēmas nomaiņu uz 25 kV sistēmu. Viens no LDz mērķiem ir nodrošināt tādu dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti, īpaši Pierīgas dzelzceļa līnijās, lai pasažieru vilcieni varētu kursēt reizi 12–15 minūtēs, kas ļautu to padarīt par sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu.

Minētā modernizācijas projekta ietvaros līdz 2026. gadam iecerēts elektrificēt dzelzceļa līnijas līdz Jelgavai, Skultei un Tukumam II, savukārt līdz 2028. gadam iecerēts elektrificēt dzelzceļu līdz Krustpilij. Pēc tam līdz 2035. gadam plānots elektrificēt dzelzceļa līnijas līdz Rēzeknei, Daugavpilij un Valkai, savukārt līdz 2040. gadam – dzelzceļu līdz Liepājai un Ventspilij. Pirmās dzelzceļa līnijas, kurās plānots veikt sliežu ceļu modernizāciju vilcienu kustības ātruma palielināšanai, ir Rīga–Jelgava un Rīga–Aizkraukle. Aprēķināts, ka vilcienu kustības ātruma palielināšana līdz 140–160 km/h ļaus samazināt brauciena ilgumu maršrutos Rīga–Aizkraukle un Rīga–Jelgava par 10 minūtēm, savukārt maršrutā Rīga–Liepāja ātruma palielināšana ļautu samazināt brauciena ilgumu par stundu un 10 minūtēm.

Tāpat līdz 2023. gada beigām VAS “Latvijas dzelzceļš” modernizēs 48 paaugstinātās pasažieru platformas un ar tām saistīto infrastruktūru dzelzceļa iecirkņos Rīga-Krustpils, Rīga-Skulte, Rīga-Tukums un Rīga-Jelgava. Līdz 2027. gadam tiks modernizētas stacijas un pieturas punkti līnijās no Rīgas līdz Valgai, no Krustpils līdz Daugavpilij un no Krustpils līdz Rēzeknei. Turpmākajos gados plānots modernizēt stacijas un pieturas punktus līnijā no Jelgavas līdz Liepājai, no “Tukums II” līdz Ventspilij un posmā Pļaviņas-Gulbene.