Dzērājšoferi Līgo svētkos ignorējuši visus brīdinājumus: sekas ir smagas 0
Neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, Līgo dienā Latvijā aizturēts liels skaits dzērājšoferu.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policija, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 20 vadītājus. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā ir noķerts jau 61 transporta līdzekļa vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā.
Visvairāk – septiņi – šādi pārkāpēji vakar noķerti Vidzemē. Pa četriem dzērājšoferiem noķerts Rīgas reģionā, Latgalē un Zemgalē, bet viens – Kurzemē.
14 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Valsts policija sola gan šodien, gan arī vēl rīt pastiprināti uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Valsts policija uzsver, ka pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja aizvadīto svinību laikā lietots alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa, uzsver policisti. Nereti viena savlaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, piebilst policijā.
Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu.
Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau ir gājuši bojā trīs un cietis 51 cilvēks.
Viens mirušais
Līgo dienā Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 16 cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Jāņu nakts iesākumā, ap plkst. 21.30, Balvu novada Vīksnas pagastā 1999. gadā dzimis vīrietis ar automašīnu “Audi A6” iebrauca grāvī un mira notikuma vietā. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau ir gājuši bojā trīs un cietis 51 cilvēks.
Ja parasti visvairāk avārijās cietušo reģistrē Rīgā, tad Līgo dienā to visvairāk bijis Vidzemē, kur ceļu satiksmes negadījumos cieta astoņi cilvēki. Vēl četri cilvēki vakar cieta avārijās Rīgas reģionā, bet pa diviem – Kurzemē un Latgalē.
Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl divi – elektroskrejriteņu vadītāji, bet viens – gājējs.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 279 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 27 autovadītāji, Latgalē – 76, Zemgalē – 66, Kurzemē – 64, bet Vidzemē – 46 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 583 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.