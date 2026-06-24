“Mani tie jaunie ierobežojumi dara nervozu!” Latvietis atklāj, kas viņu kaitina veikalos 0
Alkohola tirdzniecības ierobežojumi daļā sabiedrības raisījuši bažas, ka alkohola krājumi visu laiku ir pārāk mazi. Šobrīd vēl Līgo laikā alus tiek patērēts vairāk, vai arī iegādāšanās paradumi izmainās? Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds ieraksts, kura autors ar humoru atzīst – aizliegumi viņu padara nervozu, jo mājās visu laiku esot sajūta, ka “nepietiks dzeramā”.
“Tie jaunie aizliegumi uz alkoholu manu dara nervozu, un visu laiku ir sajūta, ka mājās nepietiks dzeramā un nopirkt vairs vai vēl nevarēs,” raksta ieraksta autors, pievienojot attēlu ar iespaidīgu vīna pudeļu rindu.
Viņš ironizē, ka, ieejot veikalā, tagad nākoties nopirkt “mazliet vairāk”, nekā parasti būtu pircis. Kad pudeles saliktas uz galda virtuvē, šķietot, ka joprojām ir par maz un droši vien jābrauc vēl iepirkties.
“Redzu, ka pietrūkst Francijas vīnu. Ja šos aizliegumus padarīs vēl striktākus, būs jābūvē piebūve pie garāžas, lai varētu vairāk sapirkt,” viņš joko.
Komentāros daļa cilvēku atzīst, ka šī tēma viņus īpaši nesatrauc, jo alkoholu nepērk un nedzer. Kāds komentētājs raksta: “Cik labi, ka man vismaz šī lieta nav problēma. Jo nepērku un nedzeru. Bet krājumi sadāvināti ir.”
Savukārt citi atzīst, ka alkoholu iegādājas nevis ikdienas patēriņam, bet viesībām. “Manā gadījumā ir tā: nedzeru, bet pērku. Jo nāk ciemiņi, mājniekiem kaut ko jāpasniedz pie vakariņām, jo būtu bezjēdzīgi izniekot lielisku maltīti bez laba vīna glāzes,” norāda kāds komentētājs.
Diskusijā izskan arī jautājums, vai satraukumam vispār ir pamats. “Kas par jaunajiem aizliegumiem?” vaicā kāds lietotājs. Tikmēr citi, aplūkojot pievienoto vīnu kolekciju, mudina to vēl papildināt. “Oi, tur labu labie vīni skatos. Noteikti kolekciju vajag papildināt!” raksta kāds komentētājs.
Daļa cilvēku uz tēmu raugās pavisam mierīgi. “Man gan nekāda stresa – nepietiks, nu i pofig. Būšu veselīgāks,” komentē kāds lietotājs. Taču citi norāda, ka mājās krājumiem tomēr jābūt, īpaši tad, ja ciemos mēdz nākt cilvēki. “Lieliski! Bet pie manis tomēr nāk ciemiņi, es nevaru tikai par sevi vien domāt. Krājumam ir jābūt,” raksta kāds komentētājs.
Vēl kāds diskusijā atgādina, ka ciemiņiem arī pašiem vajadzētu parūpēties par savu dzērienu izvēli: “Ciemiņiem ir pienākums nest līdzi savu ņammi. Ja neatnes, paši vainīgi.” Uz to cits komentētājs piebilst: “Nu, nu, tas tak nav skolas groziņu vakars.”
Ieraksts labi parāda, kā sabiedrībā nopietnas tēmas bieži tiek pārvērstas jokos. Vieniem jaunie alkohola ierobežojumi ir solis veselīgākas sabiedrības virzienā, citiem – iemesls ironizēt par krājumiem, viesībām un vajadzību virtuvē vai garāžā atrast vairāk vietas pudelēm.
Lai arī diskusija ir humoristiska, tā izgaismo arī plašāku jautājumu – kā cilvēki reaģē uz ierobežojumiem. Vieni tos uztver mierīgi, citi sāk plānot uz priekšu, bet vēl citi vienkārši pasmejas par absurdu sajūtu, ka “varētu nepietikt”.