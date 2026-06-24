Arī darbinieki grib atpūsties: zināms, kā šodien strādās lielākie tirdzniecības centri Rīgā 0
Vairums lielāko tirdzniecības centru veikalu Rīgā šodien būs slēgti, noskaidroja aģentūra LETA.
Tirdzniecības centri “Akropole Alfa” un “Akropole Rīga” trešdien daļēji slēgti – darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas. Tostarp veikals “Rimi”, kas atrodas “Akropole Alfa” strādās no plkst. 11 līdz 22, savukārt veikals “Maxima”, kas atrodas “Akropole Rīga” strādās no plkst. 9 līdz 23.
Tirdzniecības centrs “Domina Shopping” būs slēgts, taču tirdzniecības centrā esošais veikals “Maxima” strādās no plkst. 10 līdz 22.
Tāpat “Spice Life” un “Spice Style” šodien būs slēgti, bet “Spice Style” esošais veikals “Rimi” strādās no plkst. 11 līdz 22.
Tirdzniecības centrs “Origo” būs slēgts. Tajā pašā laikā veikals “Rimi”, kas atrodas “Origo”, strādās no plkst. 11 līdz 24.
Tāpat “Galerija Centrs” būs slēgts, bet tirdzniecības centrā esošais veikals “Rimi” strādās no plkst. 11 līdz 22.
Arī tirdzniecības centrs “Rīga Plaza” būs slēgts, bet tirdzniecības centrā esošais veikals “Maxima” strādās no plkst. 10 līdz 22.
Universālveikala “Stockmann” darba laiks šodien būs no plkst. 12 līdz 20.