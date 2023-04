Foto – LETA. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedums “Māras zeme” Daugavas stadionā.

Dziesmu un deju svētkiem reģistrējušies 40 624 cilvēki. Dalībnieku vecuma amplitūda ir gandrīz 100 gadu







XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem reģistrējušies 40 624 dalībnieki, šodien svētku padomes sēdē norādīja svētku izpilddirektore Daina Markova.

No Vidzemes svētkiem reģistrējušies 14 752 dalībnieki, no Rīgas – 11 753 dalībnieki, no Kurzemes – 5748 dalībnieki, no Latgales – 4884 dalībnieki, no Zemgales – 3751 dalībnieks, bet no Sēlijas – 1192 dalībnieki. Tāpat svētkiem reģistrējušies arī 2767 dalībnieki no diasporas kolektīviem.

Diviem vecākajiem svētku dalībniekiem ir 96 gadi, savukārt pieciem jaunākajiem – gads.

Paredzēts, ka Dziesmu un deju svētku dalībnieki dzīvos vairāk nekā 70 mācību iestādēs, to kopmītnēs un dienesta viesnīcās Rīgā. Valsts finansējums izmitināšanai vienam dalībniekam ir 7,01 eiro dienā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Svētku dalībniekiem sadarbībā ar Rīgas domi tiks nodrošināta bezmaksas pārvietošanās Rīgas sabiedriskajā transportā – katram dalībniekam būs īpašs Dziesmusvētku e-talons 10 eiro vērtībā. Savukārt sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” pārvietošanās “A” un “B” zonās būs bez maksas, uzrādot dalībnieka karti.

Koncertu un pasākumu biļešu tirdzniecību nodrošinās SIA “Biļešu paradīze”, un tā sāksies interneta veikalā, pakāpeniski. No 15.maija

interesenti varēs iegādāties biļetes uz nozaru pasākumiem, no 17.maija – uz deju koncertiem, savukārt no 19.maija – uz koru koncertiem.

No 22.maija biļetes būs iespēja iegādāties arī kasēs, kā arī būs iespēja izpirkt biļetes iepriekšējā rezervācijā. Savukārt no 12.jūnija varēs izpirkt iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas. Markova atzīmēja, ka uz dalībnieka biļetēm pieteikušies 33 928 dalībnieki.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) padomes sēdē atzīmēja, ka

Dziesmu svētku nedēļa nav tikai noslēguma koncerts vai deju lielkoncerts. Viņš atzīmēja, ka svētku laikā notiks aptuveni 50 pasākumi, no kuriem vairāk nekā 20 būs bez maksas.

“Dziesmu svētki ir mūsu attieksme pret svētkiem kopumā, tostarp pret svētku kulminācijām. Es neteiktu, ka tas ir tikai noslēguma koncerts. Šogad viens no galvenajiem notikumiem varētu būt Dziesmu svētku dalībnieku gājiens,” sacīja ministrs.

Viņa ieskatā, tā būtu cieņas un goda atdošana Dziesmu svētku saimei, kas neticamos apstākļos ir pārcietusi grūto pandēmijas laiku. Tas būtu labākais, ko sabiedrība varētu izdarīt šīs tradīcijas labā.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki notiks Rīgā no 30.jūnija līdz 9.jūlijam. To galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.

Dziesmu un deju svētku Mākslinieciskā padome iepazīstas ar Mežaparka estrādes rekonstrukcijas gaitu.