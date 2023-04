XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII deju svētki notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadskārta. Foto: Dainis Bušmanis

Dziesmu un deju svētku biļetes sāks tirgot no 15.maija







2023. gada 25. aprīlī valdībā apstiprināts XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumu maksas pakalpojumu cenrādis, tajā skaitā biļešu cenas uz Svētku koncertiem. Plānots, ka biļešu tirdzniecību pakāpeniski sāksies no 15. maija savukārt, biļetes iepriekšējā rezervācijā, tostarp kasēs, varēs izpirkt no 22. maija. Biļešu tirdzniecību nodrošinās SIA “Biļešu paradīze”.

“Uz Svētku maksas pasākumiem publiskajā tirdzniecībā nonāks aptuveni 130 000 biļešu.

Šoreiz biļešu tirdzniecība iezīmēsies ar pakāpenisku uzsākšanu nedēļas garumā – biļetes uz dažādu žanru pasākumiem tirdzniecībā nonāks dažādās dienās: sākumā uz nozaru koncertiem, pēc tam uz deju koncertiem un darba nedēļas noslēgumā uz koru koncertiem Mežaparkā. Biļešu cenas uz pasākumiem ir ļoti plašā amplitūdā,” stāsta Svētku izpilddirektore Daina Markova. Viņa atzīmē, ka Svētku laikā Rīgā būs iespēja izbaudīt koncertus arī publiskās skatīšanās vietās daudzās Rīgas apkaimēs.

Biļešu cenas uz Svētku pasākumiem būs amplitūdā no 5 līdz 100 eiro: Garīgās mūzikas koncerta biļešu cenas būs no 15 līdz 35 eiro, tautas lietišķās mākslas izstādes – 5 eiro. Gājiena laikā sēdvietas skatītāju tribīnēs maksās 25 eiro (līdzīga pieredze bija arī 2018. un 2013. gadā), savukārt ieeja Svētku Atklāšanas koncertā – 40 eiro (Svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti, ieeja bez maksas). Deju lielkoncerta “Balts” biļetes maksās no 20 līdz 70 eiro, diriģentu kora koncerta “Diriģents” – no 15 līdz 30 eiro, kokļu mūzikas nakts koncertu “Gaismas dārzs” un “Nakts dziesma” biļetes maksās no 12 līdz 20 eiro.

Mazākumtautību kolektīvu koncerta “Saules dziesmu audeklā” biļetes maksās no 12 līdz 25 eiro, vokāli simfoniskās mūzikas koncerta “Šūpulis” – no 20 līdz 90 eiro. Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerta “Skaņu portreti” un vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta “Dievs. Daba. Cilvēks” biļetes maksās no 15 līdz 25 eiro, latviešu tautastērpu skates “Mēnesnīcā” – no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru koncerta “Laiks iet pāri” un Zaļumballes biļetes – 10 eiro, koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” ģenerālmēģinājuma – no 15 līdz 40 eiro, savukārt koru lielkoncerta “Tīrums.

Dziesmas ceļš” – no 15 līdz 70 eiro. Kokļu mūzikas lielkoncerta “Laika upe” – no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerta “Partitūra svētkiem” – no 10 līdz 20 eiro, tautas mūzikas koncerta “Trejdeviņi spēlmanīši” – no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma „Mūžīgais dzinējs” – no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta “Es vēlos sev ko pastāstīt” – no 7 līdz 12 eiro, Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 15 līdz 45 eiro, Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” – no 20 līdz 100 eiro, savukārt sadziedāšanās nakts biļetes maksās 10 eiro.

10% atlaide tiks piemērota Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, uzrādot atbilstošu apliecību un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

Biļešu tirdzniecības uzsākšana uz Svētku maksas pasākumiem notiks pakāpeniski, sniedzot interesentiem iespēju nopirkt interneta veikalā biļetes uz dažādu nozaru koncertiem.

No 15. maijā biļetes internetā būs iespējams iegādāties uz 15 notikumiem: Garīgās mūzikas koncertu, diriģentu kora koncertu “Diriģents”, vietas tribīnē Svētku gājiena laikā, Svētku Atklāšanas koncertu, vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncertu “Skaņu portreti”, vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertu “Dievs. Daba. Cilvēks”, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncertu “Es vēlos sev ko pastāstīt”, pūtēju orķestru lielkoncertu “Laiks iet pāri” un pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncertu “Partitūra svētkiem”, kokļu mūzikas lielkoncertu “Laika upe” un nakts koncertiem – “Gaismas dārzs” un “Nakts dziesma”, mazākumtautību kolektīvu koncertu “Saules dziesmas audeklā”, vokāli simfoniskās mūzikas koncertu “Šūpulis”, tautas tērpu skati “Mēnesnīcā” un tautas mūzikas koncertu “Trejdeviņi spēlmanīši”.

No 17. maija pircējiem interneta tirdzniecībā būs pieejamas biļetes uz deju koncertiem: lielkoncertu “Balts” Arēnā Rīga un lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” Daugavas stadionā.

No 19. maija tirdzniecībā internetā būs pieejamas biļetes uz koru lielkoncertu “Tīrums” un tā ģenerālmēģinājumu, Noslēguma koncertu “Kopā Augšup” un tā ģenerālmēģinājumu, kā arī Sadziedāšanas nakti (noslēguma koncerta biļešu īpašniekiem nav nepieciešams iegādāties atsevišķas biļetes).

No 22. maija biļetes būs iespēja iegādāties arī kasēs, kā arī būs iespēja iespēja izpirkt biļetes iepriekšējā rezervācijā. No 12. jūnija varēs izpirkt iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas.

Svētku dalībniekiem būs iespēja bez maksas apmeklēt Atklāšanas koncertu, tautas lietišķās mākslas izstādi “Mēnesnīcā”, pūtēju orķestru lielkoncertu “Laiks iet pāri” un zaļumballi, koru lielkoncertu “Tīrums. Dziesmas ceļš” un tā ģenerālmēģinājumu (stāvvietās), Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu (stāvvietās) un Noslēguma koncertu “Kopā Augšup” (stāvvietās), kā arī Sadziedāšanās nakti. Šajā reizē teju 41 000 dalībnieku bija iespēja iepriekšējā rezervācijā izpirkšanai pieteikties vienai biļetei uz savas nozares Svētku koncertu, pieteicās teju 33 000 dalībnieku. Šīs biļetes dalībniekiem būs iespēja izpirkt no 22. maija līdz 4. jūnijam.

Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes. Visas iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas, 12. jūnijā nonāks publiskajā tirdzniecībā. Daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecībām sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu tika nodrošināta iespēja pieteikties uz biļetēm iepriekšējā rezervācijā uz biļešu skaitu, kas lielāks par 4.