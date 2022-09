Dzīves sadārdzināšanos 67% iedzīvotāju saskata kā draudu rūpēm par veselību Ieteikt







Pieaugošos izdevumus dažādās dzīves jomās 67% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju saskata kā draudu, ka nepietiks līdzekļu pietiekamām rūpēm par veselību, secināts „Mēness aptieka” un pētījumu aģentūras „Norstat” veiktajā aptaujā. Respondentu vecuma grupā no 50-74 gadiem vidū šādas bažas pauda pat vairāk nekā 70%.

Uz jautājumu, vai pieaugošos izdevumus dažādās dzīves jomās saskatāt kā draudu, ka nepietiks līdzekļu pietiekamām rūpēm par veselību, apstiprinoši visvairāk atbildēja Latgales – 73% un Kurzemes – 70% iedzīvotāji. Vairāk nekā 60% iedzīvotāju šādas bažas ir arī Rīgā, Pierīgā un Zemgalē. Lai arī salīdzinoši daudz, bet reģionu griezumā mazāk šādu viedokli pauduši Vidzemes iedzīvotāji – 57%.

“Ja vien sāpes vai slikta pašsajūta neliek akūti par sevi manīt, daudzi diemžēl aizvien atliek vizīti pie ārsta, neatjauno medikamentu receptes un nereti jau pašreiz tā notiek arī naudas trūkuma dēļ. Pandēmijas laiks ir atstājis ietekmi uz daļas iedzīvotāju veselību, kuri valstī noteikto ierobežojumu dēļ savlaicīgi neapmeklēja ārstu, neiegādājās vajadzīgās zāles u. tml.

Ir satraucoši izteikt šādu prognozi, bet, visticamāk, jau drīzumā saskarsimies ar to, ka, cenšoties samaksāt par dārgāku apkuri, nopirkt ikdienas iztikai vajadzīgos produktus, daudzi centīsies ietaupīt arī uz veselības rēķina. Diemžēl nākotnē ielaistu slimību ārstēšana izmaksās vēl vairāk vai pat var nebūt vairs iespējama, tādēļ, izjūtot pirmos veselības pasliktināšanas simptomus, aicinu meklēt profesionāļu palīdzību! Arī profilakse izmaksā lētāk nekā vēlāk ārstēt ielaistas slimības.

Ieteiktu vismaz reizi gadā apmeklēt ģimenes ārstu, laboratorijā veikt analīzes – arī valsts apmaksātas, un ir būtiski hronisku slimību gadījumos regulāri lietot nepieciešamās zāles,” norāda Inga Orleāne, internās medicīnas ārste, VCA Aura dienas stacionāra vadītāja.

Veiktās aptaujas jaunākās vecuma grupas 18 – 29 gadus jauno iedzīvotāju vidū ir lielākā pārliecība par to, ka viņi veselībai līdzekļus vienmēr atradīs, tādēļ sadārdzinājums citās dzīves jomās neuztrauc. Šāda pārliecība lielākā mērā ir vērojama arī Pierīgas un Zemgales iedzīvotāju vidū, bet vismazāk starp Latgales iedzīvotājiem.

Turklāt 16% nav vēl domājuši par to, ka sadārdzinājums citās dzīves jomās mazinās arī viņu iespējas apmaksāt veselībai nepieciešamo – ja vecuma grupā no 18 – 39 gadiem šādi atbildēja 20% aptaujāto, tad pārējās vecuma grupās tikai 12 – 15% ir tādu, kuri nav aizdomājušies par iespējamo līdzekļu trūkumu rūpēm par savu veselību. Reģionālā griezumā visvairāk to, kuri par šo vēl nav domājuši, visvairāk apstiprinošo atbilžu saņemts Vidzemē – 26%.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” 2022. augustā veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.