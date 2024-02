Prezidents Džo Baidens ir atdevis savu vācu aitu suni – Komandieri pēc tam, kad Baltajā namā un citur vismaz divus desmitus reižu sakodis slepenā dienesta aģentus, raksta “metro.co.uk”.

Komandieris tika izraidīts no prezidenta rezidences pēc 11. uzbrukuma, atklāj nesen publiskotie Slepenā dienesta e-pasta ziņojumi.

Aptuveni 24 incidenti notikuši laikā no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada jūlijam. E-pasta ziņojumos pirmo reizi ir detalizēti aprakstīti pasākumi, ko federālā aģentūra veica, lai pasargātu aģentus no suņa.

Komandieris tagad dzīvo kopā ar citiem Baidena ģimenes locekļiem. Suni Baidenam savulaik uzdāvinājuši viņa brālis ar svaini.

Baideniem tuvs avots sacīja, ka “viņiem ir sāpējusi sirds” par Komandiera uzbrukumiem. “Viņi ir atvainojušies tiem cilvēkiem, kas ir sakosti, dažiem aiznesuši ziedus. Viņi jūtas šausmīgi,” sacīja avots.

Komandieris bija pārāk aizsargājošs, un, lai gan viņi mēģināja un mēģināja pie tā strādāt, viņiem bija jāļauj viņam doties dzīvot kopā ar citiem viņu ģimenes locekļiem.

Jūnijā notika incidents, kad suns nogāza un sakoda slepenā dienesta aģentu tik stipri, ka bija nepieciešamas šuves. Dēļ asinīm uz grīdas, uz 20 minūtēm tika slēgtas ekskursijas, pa Baltā nama austrumu spārnu, teikts e-pastā.

2023.gada jūnija e-pastā kāds vārdā nenosaukts īpašā aģenta palīgs, kurš pārrauga Slependienestu prezidenta aizsardzības nodaļu, aģentiem teica, ka viņiem “jābūt radošiem, lai nodrošinātu personīgo drošību”.

“Nesenie suņu kodumi ir izaicinājuši mūs pielāgot mūsu darbības taktiku, kad Komandieris ir blakus — lūdzu, dodiet daudz brīvas vietas,” rakstīja īpašā aģenta palīgs.

Pirmās lēdijas Džilas Baidenas pārstāve Elizabete Aleksandra paziņoja, ka: “Neskatoties uz papildu suņu apmācību, pieslēgšanu, darbu ar veterinārārstiem un konsultācijām ar dzīvnieku uzvedības speciālistiem, Baltā nama vide Komandierim vienkārši izrādījās par daudz.”

Komandieris ir Baidena otrais suns, kas ir nosūtīts prom. Arī viņa vācu aitu suns Majors tika izņemts no Baltā nama pēc vairākiem sakošanas incidentiem.

The View makes fun of victims of Joe Biden's dog, Commander, who has reportedly bitten 24 people. pic.twitter.com/WAi4mzuOW8

— MRCTV (@mrctv) February 23, 2024