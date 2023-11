FOTO: Publicitātes

Eksperts: Videospēles sniedz pozitīvu ietekmi uz cilvēka smadzeņu darbību un uzvedību







Videospēles jau kādu laiku ir kļuvušas par vienu no iecienītākajiem jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidiem, un šī pieaugošā popularitāte liecina par to, ka šī aizraušanās spēj piedāvāt vairāk nekā tikai izklaidi. Spēles piedāvā ne tikai iepazīt dažādas un aizraujošas piedzīvojumu pasaules, bet arī veicina kognitīvo attīstību, sociālās prasmes un mazina stresu. AS “Capital” kopā ar ergoterapeita un “RigaBrain” smadzeņu treniņu centra vadītāju Pēteri Urtānu veica kopīgu izpēti par to, kā videospēles var ietekmēt cilvēku pozitīvā veidā.

Ergoterapeits Pēteris Urtāns apgalvo, ka mērena un līdzsvarota videospēļu spēlēšana var sniegt pozitīvu ietekmi uz smadzenēm un cilvēka uzvedību, ir pamatots ar daudziem pētījumiem un neirozinātnes datiem. Šāda veida spēļu spēlēšana, kas ietver balansu starp izklaidi un ikdienas pienākumu izpildi, veselīgu miegu, fizisko aktivitāti un citiem dzīves aspektiem, var daudzveidīgi un pozitīvi ietekmēt cilvēku fizisko un emocionālo labbūtību.

Pirmais aspekts videospēļu labvēlīgajā ietekmē, ir kognitīvo funkciju uzlabošana. “Spēles bieži piedāvā sarežģītus uzdevumus un stratēģiskas domāšanas iespējas, kas attīsta spēju risināt problēmas un izmantot loģisku domāšanu. Dažādu veidu videospēles, it īpaši “Action” žanra spēles, var uzlabot uzmanību, reakcijas laiku, informācijas apstrādes ātrumu, koncentrēšanos un citas svarīgas kognitīvās prasmes. Tāpat spēlēšana veicina smadzeņu funkciju sinhronizāciju un ilgtermiņā var radīt izmaiņas smadzeņu funkcionalitātē. Dažas spēles pat piedāvā izglītojošu saturu, tādējādi, dodot iespēju spēlētājam apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tas ir it īpaši svarīgi bērniem un jauniešiem, kuri var mācīties, spēlējot,” norāda Pēteris Urtāns, smadzeņu treniņa centra “RigaBrain” vadītājs.

Svarīgi ir arī atzīmēt, ka videospēlēm ir potenciāls ietekmēt emocionālo stāvokli un stresa mazināšanu. Ergoterapeits uzsver, ka dažas “Action” spēles var pozitīvi ietekmēt garastāvokli un dusmu kontrolēšanu, turklāt uzlabot mācīšanās ātrumu un lēmumu pieņemšanas prasmes. Kā arī stresa mazināšana ir vēl viens aspekts, kurā videospēles var būt noderīgas. Spēlēšana piedāvā iespēju iedziļināties videospēļu fantāziju pasaulē un uz mirkli aizmirst ikdienas problēmas, palīdzot atslābināties. Arī nesen veiktajā AS “Capital” aptaujā iegūtie dati apliecina, ka vairums cilvēku (57%) ikdienā spēlē datorspēles, jo tās nodrošina iespēju atslēgties no realitātes un iegrimt virtuālās pasaules piedzīvojumu sniegtajā brīvībā. Šis ir būtisks aspekts, īpaši attiecībā uz jauniešiem, kuri saskaras ar stresu un emocionalitāti.

Kā vēl viens svarīgs pozitīvs aspekts, ko videospēles piedāvā, ir sociālā mijiedarbība. Dažas spēles prasa sadarboties un komunicēt ar citiem spēlētājiem, veicinot sociālās prasmes un prasmi sastrādāties. Sociālās prasmes ir vēl viena joma, kur videospēles var pozitīvi ietekmēt cilvēkus. Daudzas spēles ļauj spēlēt kopā ar citiem cilvēkiem tiešsaistē vai lokālajā režīmā, attīstot komunikācijas prasmes un komandas darbu.

Videospēlēm ir daudz vairāk ko piedāvāt kā tikai izklaide – tās var sniegt ilgtermiņa labumu, uzlabojot dažādas prasmes, kognitīvās un emocionālās funkcijas, ka arī veicinot pozitīvu attieksmi un radošu domāšanu. AS “Capital” un ergoterapeits Pēteris Urtāns norāda, ka svarīgi neizslēgt videospēles kā potenciālu līdzekli, lai attīstītu un uzlabotu cilvēka smadzeņu darbību.