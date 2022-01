Publicitātes foto

Datorspēļu skaņām nevajadzētu traucēt apkārtējos – šī iemesla dēļ daudzi datorspēļu cienītāji izvēlas lietot spēļu austiņas. Skaņa ir viens no svarīgākajiem videospēļu faktoriem, līdz ar to kvalitatīvas un ērtas spēļu austiņas ļauj izbaudīt neticamu videospēļu pieredzi.

Kā no plašā klāsta izvēlēties labākās austiņas spēlēm? Lūk, svarīgākie faktori, kam izvēles gaitā pievērst uzmanību!

Spēļu platforma

Pirmais, kas jāapdomā, ir spēļu platforma – videospēlēm izmantojat datoru vai konsoli? Universāla izvēle ir austiņas ar 3,5 mm spraudni, kas piemērotas teju visiem datoriem un konsolēm.

Vada vai bezvadu

Vienmēr aktuālais un strīdīgais jautājums – kuras austiņas ir labākas: vada vai bezvadu? Mūsdienās ražotāji mēdz izlaist viena modeļa vada un bezvadu versiju, un tas liecina par faktu, ka šis ir gaumes jautājums.

Lai palīdzētu Jums veikt izvēli, esam apkopojuši vada un bezvadu spēļu austiņu priekšrocības un trūkumus.

Vada austiņas

Priekšrocības:

Austiņas tiek savienotas, un tās ir gatavas lietošanai

Vieglākas nekā bezvadu austiņas

Trūkumi:

Vads ierobežo kustību brīvību

Vads ir jutīgs pret nodilumu, līdz ar to laika gaitā mēdz saplaisāt

Bezvadu austiņas

Priekšrocības:

Vads neierobežo kustību brīvību

Uztvērējs var tikt izmantots arī kā statīvs

Trūkumi:

Nepieciešama regulāra uzlāde

Daudzi modeļi paredzēti vien specifiskām platformām

Galvas stīpa

Spēļu austiņu galvas stīpa ir viens no svarīgākajiem ērtuma faktoriem. Uz galvas stīpas balstās austiņu svars, tādēļ svarīgi, lai austiņas būtu ne tikai izturīgas, bet arī regulējamas un nespiestu ne ausis, ne galvu. Labas ir austiņas, kuras lietošanas laikā pat nejūtat, līdz ar to, ja iespējams, galvas stīpu vajadzētu izmēģināt klātienē!

Austiņu spilventiņi

Attiecībā uz austiņu spilventiņiem, jāpievērš uzmanība trīs faktoriem: forma, materiāls un dizains.

Forma . Spēļu austiņu spilventiņi var būt apaļi vai ovāli – Ja Jums ir mazas ausis un vēlaties kompaktas spēļu austiņas, lieliska izvēle ir austiņas ar apaļiem spilventiņiem, savukārt, ja Jums ir liela galva un izteiktas ausis, lieliska izvēle ir austiņas ar ovāliem spilventiņiem.

. Spēļu austiņu spilventiņi var būt apaļi vai ovāli Ja Jums ir mazas ausis un vēlaties kompaktas spēļu austiņas, lieliska izvēle ir austiņas ar apaļiem spilventiņiem, savukārt, ja Jums ir liela galva un izteiktas ausis, lieliska izvēle ir austiņas ar ovāliem spilventiņiem. Materiāls. Spēļu austiņu spilventiņi var būt veidoti no auduma vai mākslīgās ādas – auduma spilventiņi nodrošina labāku gaisa cirkulāciju, savukārt mākslīgās ādas spilventiņiem ir labāka izolācija un tie mēdz dilt lēnāk. Modernāki austiņu spilventiņi tiek pildīti ar atmiņas putām, kas ērti pieguļ ausu formai.

Spēļu austiņu spilventiņi var būt veidoti no auduma vai mākslīgās ādas – auduma spilventiņi nodrošina labāku gaisa cirkulāciju, savukārt mākslīgās ādas spilventiņiem ir labāka izolācija un tie mēdz dilt lēnāk. Modernāki austiņu spilventiņi tiek pildīti ar atmiņas putām, kas ērti pieguļ ausu formai. Dizains. Spēļu austiņu spilventiņi var būt atvērti vai slēgti. Atvērti spilventiņi nodrošina labāku gaisa cirkulāciju, spēj mainīt akustiku (atsevišķas skaņas ir dabīgākas), tomēr tās mēdz izplatīt skaņu arī garām ausij, līdz ar to apkārtējie, iespējams, dzirdēs spēļu skaņas. Slēgti spilventiņi nodrošina pasīvo trokšņu slāpēšanu (varat pilnībā izolēties no ārpasaules skaņām), izdala vairāk basu, tomēr siltā vidē tās var veicināt svīšanu.

Svars

Spēļu austiņas tiek izgatavotas no dažādiem materiāliem, sākot no plastmasas, beidzot ar alumīnija detaļām. Kopumā spēļu austiņas no vieglākiem materiāliem ir krietni ērtākas, līdz ar to – dārgākas.

Ja spēļu austiņas izmantosiet vien 2-3 stundas dienā, smagums nebūs tik ievērojams, savukārt, ja austiņas izmantosiet ilgāku laiku, vērts apdomāt ieguldījumu vieglākā austiņu materiālā.

Skaņas reprodukcija

Svarīgi, lai spēļu austiņas spētu radīt iespaidu, it kā Jūs atrastos tranšeju vidū. Būtiski, lai spēļu austiņas var nodrošināt tik reālistisku skaņu, ka varat pilnībā izolēties no ārpasaules un iegrimt spēlē.

Taču kā zināt, vai izvēlētās spēļu austiņas spēj izdalīt kvalitatīvu skaņu, neieslēdzot un neizmēģinot tās? Pievērsiet uzmanību skaņas reprodukcijai!

Stereo

Stereo austiņas ir samērā vienkāršas, jo tās izplata skaņu tikai divos audio kanālos. Lielākajai daļai šādu austiņu ir 3,5 mm spraudnis. Lielākās priekšrocība – pateicoties universālajam spraudnim, piemērotas gandrīz visām spēlēm un multividei.

Lielākais trūkums – sarežģīti noteikt, no kurienes nāk skaņas un pretinieki, tādēļ reakcija var būt lēnāka.

Virtuālā telpiskā skaņa

Spēļu austiņas ar 7.1 virtuālo telpisko skaņu izmanto programmatūru un algoritmus, lai simulētu septiņus skaņas kanālus. Lielākās priekšrocības – iespējams noteikt skaņu virzienu; reālistiska sajūta; ar programmatūras palīdzību katrai spēlei iespējams pielāgot skaņas iestatījumus.

Lielākais trūkums –programmatūras un USB savienojuma dēļ piemērotas ne visiem datoriem un konsolēm.

Dimensionāla skaņa

Dolby Atmos (maksas) un Windows Sonic (bezmaksas Windows un Xbox) izmanto skaļumu un frekvenci, lai noteiktu skaņas vietu telpā. Lielākā priekšrocība – iespējams precīzi noteikt skaņas virzienu. Lielākais trūkums – ne visas spēles atbalsta šo jauno tehnoloģiju.

Funkcijas

Spēļu austiņas vairumā gadījumu tiek izmantotas arī, lai komunicētu ar komandas biedriem. Šajā sakarā svarīgas divas funkcijas: trokšņu slāpēšana un skaņas izslēgšana.

Trokšņu slāpēšana. Šī funkcija palīdzēs nodrošināt, ka Jūsu balss ir skaļa un skaidra, komandas biedri nedzirdēs mehānisko tastatūru vai citus nelielus apkārtējos trokšņus.

Šī funkcija palīdzēs nodrošināt, ka Jūsu balss ir skaļa un skaidra, komandas biedri nedzirdēs mehānisko tastatūru vai citus nelielus apkārtējos trokšņus. Skaņas izslēgšana. Šī funkcija palīdzēs nodrošināt, ka vajadzības gadījumā varat deaktivizēt mikrofonu, lai atbildētu uz telefona zvanu vai sarunātos ar kādu personīgi.

Izvēlēties piemērotākās spēļu austiņas nav viegls uzdevums, tādēļ Jums nepieciešams uzticams palīgs!