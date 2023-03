Nākamvasar pasaules labāko autorallistu sniegumam klātienē varēsim sekot arī Latvijas lauku ceļos. Foto: Jaanus Ree/RED BULL CONTENT POLL

Nākamgad Latvijas autosporta vēsturē tiks veikts ļoti spilgts ieraksts







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nākamgad Latvijas autosporta vēsturē tiks veikts ļoti spilgts ieraksts, jo pirmo reizi mūsu valsts ceļos norisināsies pasaules rallija čempionāta (WRC) posms “Tet Rally Latvia” ar planētas labāko rallistu līdzdalību. Rīkošanas tiesības Latvijai piešķirtas, pateicoties autosporta sacensību rīkotāja “RA Events” un tās vadītāja Raimonda Strokša fanātiskajam entuziasmam un neatlaidībai, sevi augstākajā līmenī apliecinot kopš 2013. gada, kad Kurzemē pirmo reizi tika sarīkots Eiropas čempionāta posms.

Soli pa solim

“Apzināti vai neapzināti, bet par WRC posmu Latvijā droši vien esam sapņojuši no pirmā pašu rīkotā pasākuma 2009. gadā. Pirms 14 gadiem uztaisot pirmo ralliju, mēs diezgan ātri sapratām, ka gribam kaut ko lielāku par nacionālā čempionāta posmu, ka gribam tikt līdz augstākajam pakāpienam. Tolaik to gan neafišējām, jo, pasakot, ka gribam Latvijā sarīkot WRC posmu, visi grozītu pirkstu pie deniņiem,” sarunā ar “Latvijas Avīzi” saka Strokšs. Ejot soli pa solim, mērķi izdevies sa­sniegt. “Soļi bija pakāpeniski, vispirms Eiropas čempionāta posmi, tad pasaules rallij­krosa čempionāta sacensības. Darbs, ko darām, lielā mērā ir balstīts uz entuziasmu, jo šādu pasākumu organizēšana pie mums nav bizness. Ir interesanti, jo apstākļi gadu no gada mainās, arvien ir jauni izaicinājumi un grūtības, taču vienmēr esam centušies tikt ar tām galā. Nečīkstam, bet ar tiem resursiem, kas mums ir, darām un ejam uz priekšu,” uzsver “RA Events” direktors.

Izaicinājumu netrūkst

Rīkojot WRC posmu, izaicinājumu ir vēl vairāk. “Visam pāri, protams, ir drošība, kas ir prioritāte Nr. 1. WRC mašīnas ir ļoti ātras, cilvēku trases malā daudz, tāpēc, lai viss būtu droši, būs jāvelta ļoti, ļoti daudz enerģijas. Tālāk seko dažādi saskaņojumi – ar ceļu un zemju īpašniekiem. Pasaules čempionātam ir radikāli citādas prasības, nekā mēs bijām pieraduši iepriekš. Faktiski mums pasākums ir jāsaskaņo jau gadu iepriekš, piedevām ar 99% garantiju, ka nekas nemainīsies. WRC rallijam līdzi nāk ļoti sarežģīta dokumentācija – katram trases metram un kilometram. Ja kāda lieta vēlāk nobrūk, tad viss rallijs var sabrukt kā kāršu namiņš. Nākamais lielais izaicinājums ir viesnīcu un guļvietu nodrošināšana rallija dalībniekiem un līdzjutējiem. Protams, beigu beigās arī finanses, lai par to visu samaksātu,” par svarīgākajām niansēm rallija organizēšanā stāsta Strokšs. Organizatori rēķina, ka klātienē ralliju vēros ap 50 000 skatītāju, no kuriem puse būs no tuvākām vai tālākām ārzemēm. Realitātē ar sacensību norisi saskarsies krietni vairāk Latvijas iedzīvotāju. “Mēs izbrauksim cauri pusei Latvijas, starts tiks dots Rīgā pie Brīvības pieminekļa, bet finišs Liepājā,” vērienu izceļ Strokšs. Būs ātrumposmi pilsētās, tāpat rallijā iesaistītās automašīnas starp ātrumposmiem pārvietosies pa koplietošanas ceļiem. Šobrīd plānots, ka rallijā būs 17 ātrumposmi, no kuriem dažus dalībnieki veiks pa divām reizēm.

Valsts iegūs

WRC posma rīkošana nav lēts prieks – sacensību licence vien maksā 1,2 miljonus eiro, tāpēc bez valsts atbalsta neiztikt. “Pasākuma budžets būs starp 3–4 miljoniem eiro, no tiem 1,8 miljoni ir valsts atbalsts. Precīzāk budžeta aprises būs zināmas šī gada beigās, bet šobrīd rēķināmies ar minētajiem 3–4 miljoniem,” izdevumus ieskicē Strokšs. Ieguvumi Latvijas ekonomikai gan būs krietni iespaidīgāki. “Divas atsevišķas institūcijas – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kā arī Rīgas domes aģentūra “Live Riga” – veikušas aprēķinus, cik šādas sacensības varētu dot Latvijas ekonomikai. Summas bija diezgan līdzīgas – vienā gadījumā 15 miljoni, otrā nedaudz virs 16 miljoniem. Mēs paši šajā jautājumā, sniedzot informāciju, centāmies prognozēs būt maksimāli pesimistiski, jo negribas, ka sastāstām pasakas un tās neīstenojas. Tomēr es esmu diezgan drošs, ka pro­gnozes piepildīsies,” optimistisks ir rallija organizators.

Jābūt arī savējiem

WRC rallijam Latvijā būtu pavisam cits smeķis, ja prestižākajā klasē ar “Rally 1” klases mašīnu startētu arī kāda pašmāju ekipāža. Strokšs saka – arī tas ir viens no viņu kā organizatoru mērķiem. “Esam nolēmuši, ka jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai dabūtu Mārtiņu Sesku “Rally 1″ automašīnā uz mūsu posmu. Tas nebūs viegli, bet jāpamēģina, jo nemēģinot neuzzināsim, vai tas ir iespējams. Ieinteresētās puses saliksim galvas kopā, mēģināsim projektu realizēt, meklēsim partnerus. Pamats tam ir labs, un domāju, ka var izdoties, jo Mārtiņš tam ir gatavs. Viņš ir guvis labu pieredzi, fiziski un psiholoģiski nobriedis, šobrīd mūsu ātrākais rallija pilots. Uzskatu, ka mājas sacensībās WRC klasē viņš varētu sevi ļoti labi parādīt,” liepājnieku slavē Strokšs. Sesks ir startējis WRC posmos, taču junioru klasē.

Zinot “RA Events” līdzšinējo pieredzi un paveikto, nav šaubu, ka nākamvasar Latvijā būs teicams autorallija šovs. Par gludu sacensību norisi rūpēsies aptuveni tūkstoš cilvēku liela komanda. Pagaidām gan nav zināmi konkurēti norises datumi, tik vien, ka Latvijas posms notiks starp maija beigām un septembra sākumu.