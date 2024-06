Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par tādu ekonomiku, kas strādā cilvēku labā, Valdis Dombrovskis. Foto: Edijs Pālens/LETA

EP vēlēšanās visvairāk plusu saņēmis Dombrovskis, visvairāk svītrots Kariņš Ieteikt







Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās visvairāk plusu saņēmis “Jaunās vienotības” (JV) līderis Valdis Dombrovskis, bet visvairāk svītrojumu – viņa partijas biedrs Krišjānis Kariņš (JV), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētie EP vēlēšanu provizoriskie rezultāti.

91 873 vēlētāji vēlēšanu biļetenā Dombrovskim pievilka plusus, bet 2250 viņu svītroja. Savukārt Kariņu svītroja 33 907 vēlētāji, bet vienlaikus viņš saņēma gandrīz tikpat daudz plusu – 33 838.

EP ievēlētā Sandra Kalniete (JV) saņēma 55 176 plusus un tika svītrota 8167 reizes.

No Nacionālās apvienības (NA) visvairāk plusu – 68 224 – saņēma tās līderis Roberts Zīle, kurš vienlaikus tika svītrots 3925 reizes. No NA EP ievēlētais Rihards Kols saņēma 39 464 plusus un 6087 svītrojumus. No šī politiskā spēka visvairāk svītrojumu – 15 832 – saņēma Kaspars Gerhards (NA), kurš vienlaikus saņēma 2810 plusus.

No “Apvienotā saraksta” (AS) EP ievēlētais Reinis Pozņaks saņēma 20 725 plusus un tika svītrots 2279 reizes. No šī politiskā spēka visvairāk svītrojumu – 6317 – saņēma Māris Kučinskis iepretim viņam ievilktajam 3721 plusam.

Savukārt no “Latvijas attīstībai” (LA) EP ievēlētais Ivars Ijabs saņēma 27 345 plusus un 1896 svītrojumus. No šī politiskā spēka visvairāk svītrots – 5562 reizes – ir Vjačeslavs Dombrovskis, tomēr viņam pievilkto plusu skaits ir lielāks – 7686.

No “Latvija pirmajā vietā” (LPV) EP ievēlētais Vilis Krištopans saņēma 15 480 plusus un tika svītrots 867 reizes. No šī politikā spēka visvairāk svītrojumu – 2355 – saņēma Ričards Šlesers iepretim 6854 plusiem.

No “Progresīvajiem” EP ievēlētais Mārtiņš Staķis saņēma 21 840 plusus, bet 2187 viņu svītroja. No šī politiskā spēka visvairāk svītrojumu – 3157 – saņēma Sergejs Parvatkins, kurš vienlaikus saņēma 755 plusus.

No “Saskaņas” atkārtoti EP ievēlētajam Nilam Ušakovam plusus pievilka 24 253 vēlētāji, bet 1080 viņu svītroja. No šī politiskā spēka visvairāk svītrojumu – 1382 – saņēma Regīna Ločmele, kura vienlaikus saņēma 7771 plusu.

Visvairāk plusu no sava saraksta vēlētājiem saņēmis Valdis Dombrovskis, kam plusus pievilkuši 70,5% JV vēlētāju. Ušakovs saņēmis plusus no 65,4% “Saskaņas” vēlētāju, bet Zīle ieguvis plusus 59,5% NA vēlētāju.

Tikmēr Staķis ieguvis plusus no 56,7% “Progresīvo” vēlētāju, bet Ijabam plusu pievilkuši 56,2% LA vēlētāju.

Savukārt procentuāli visvairāk svītrojumus no sava saraksta vēlētājiem saņēmis Kariņš, kuru svītrojuši 26% JV vēlētāju. Tikmēr 14,9% AS vēlētāju svītrojuši Kučinski, bet 14,7% AS vēlētāju svītrojuši Ievu Branti.

Vienlaikus 13,8% NA vēlētāju ir svītrojuši Kasparu Gerhardu, bet 13,7% JV vēlētāju – Jāni Reiru.

Jau ziņots, ka EP vēlēšanās vislielāko vēlētāju atbalstu ieguvusi JV, otrajā vietā atstājot NA, un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputātu mandātiem. Savukārt LA, AS, “Progresīvie”, “Saskaņa” un LPV vēlēšanās ieguvušas katra pa vienam EP deputāta mandātam, liecina CVK oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti.