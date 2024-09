Ēriks Stendzenieks: “Kariņš ir odziņa uz tortes! Viņš ir simptomātisks fenomens” Ieteikt







“Kariņš ir vienkārši odziņa uz tortes! Viņš ir simptomātisks fenomens, kas attiecas faktiski uz visiem šodien pie varas esošajiem un arī opozīcijā esošajiem politiķiem,” tādu pārliecību pauda reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, diskutējot par politiku un valsts pārvaldi, tostarp arī par bijušo premjeru un ārlietu ministru Krišjāni Kariņu (JV), kurš 29.augustā nolika savu 14.Saeimas deputāta mandātu.

Reklāma Reklāma

“Tikko sanāk kaut kādas ziepes, tad pirmā reakcija ir nevis pateikt, ka kļūdījos, zinu kur, darīsim labāk, esam ņēmuši vērā, katram gadās, strādājam, bet gan – šī ir konkurentu organizēta nomelnošanas kampaņa, kam kājas aug no Kremļa, un visi, kas nepiekrīt, ahā, jūs esiet Kremļa aģenti!” žestikulējot sacīja Stendzenieks. “Tas ir drausmīgi kaitinoši normālam cilvēkam, normālam sabiedrības loceklim, kurš darbā atskaitās par to, ko ir izdarījis un kam ir kaut kāda atbildības sajūta, kuram līgumā ir ierakstīts, ka tu darīsi to un to… Un ja nedarīsi, tad būs tas – būs sods vai prēmiju noņems,” viņš uzsvēra TV24 raidījumā.

Līdz ar to Stendzenieks norādīja, ka tā atbildības novelšana, kas dzīvē esot nepieņemama vai raksturo tevi kā “ļoti aizdomīgu vai slīpu cilvēku”, ar kuru negrib iet attiecībās vai darījumus slēgt, tad politikā tas ir izvērsies par tādu kā normu.

“Cilvēki dzīvo mājās, dzīvo draugu lokā… Viņi zina, ka tā nedrīkst uzvesties! Es privātajā dzīvē tā nevaru uzvesties. Un par to, ko privātajā līmenī nodēvētu vienkārši par kretīnu, šādu attieksmi tu redzi no valstsvīriem tādu kā normu. Tu jūti, ka tur kaut kas smagi nav kārtībā! Neviens nav atbildīgs, beigās atlaiž apkopēju vai projektu vadītāju par kaut ko, ko neviens nav dzirdējis,” sacīja reklāmas speciālists Stendzenieks. Un tieši tas graujot uzticību valsts varai. “Tas padara varu par klauniem un faktiski bieži vien liek sabiedrībai rīkoties pretēji ikvienam varas pieņemtam lēmumam,” piebilda viņš.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Nacionālo interešu klubs” variet skatīties video šeit: