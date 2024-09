“Man ir sajūta, ka es dzīvoju tādā burleskā…” Ēriks Stendzenieks vērtē politiķu paveikto un piemin oligarhu laiku Ieteikt







“Es jau arī tikai esmu baltais vīrietis gados ar zināmu cinismu un sarkasmu iekšā, nu kā – es esmu vienkāršs cilvēks un ņemu tos solījumus un ar mokām izlasu to valdības deklarāciju, kur ir tādi vārdi kā inovēsim, restartēsim, noķersim Igauniju, optimizēsim, iesim uz priekšu, izrausimies… Nu tur vēl ir 120, 140 tie punkti…Nu neviens! Nu, lūdzu, tikai vienu…Nē, nevar atrast,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” sacīja reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks, diskutējot par līdz šim valdībā paveikto un tās deklarācijā pausto, kādus uzdevumus tā apņēmusies īstenot.

“Es uzskatu, ka valdība, vara pēdējos 15 gados, kas ir koncentrēta vienās rokās, būtu bijusi spējīga izdarīt tik daudz! Mēs visi atceramies, kā sita oligarhus un cik gūti viņiem bija. Pret viņiem bija “Dienas” grupa un nevalstiskās organizācijas, “Soross”… Pret viņiem bija Eiropas organizācijas un struktūras, Amerikas vēstniecība, SAB, KNAB, Drošības policija, Finanšu policija, visi citi. Šie jau 15-16 un vairāk gadus bauda atbalstu no visām iespējamajām organizācijām, plus vēl sabiedriskie mediji, kas ir izņemti no reklāmas tirgus. Nu ja tu pa šo laiku nevari trīs reizes valsti uzbūvēt no nulles, apgāzt otrādi, tad man nav komentāru… Man ir sajūta, ka es dzīvoju tādā burleskā!” komentēja reklāmas speciālists Stendzenieks diskusijā TV24 raidījumā.

Stendzenieks vēl atzina, ka “miers jau iestājas tad, ja tu patiešām ko izdari – pašiem mierīgi, tautai mierīgi” un nav kauns, atnākot no darba, bērnam skatīties acīs.

“Nu tas būtu it kā tas miers… Bet nedarīt pilnīgi neko vai sačakarēt, vai sambremzēt vai, ja kaut kas labi strādā, to sagraut vai apgrūtināt… Tur ir vajadzīgas ļoti specifiskas rakstura īpašības un ļoti specifiska – man nezināma – droši vien aiz aizslēgtām seifa durvīm kaut kur nobāzta destruktīvā stratēģija, es nezinu, man nav idejas,” tā izteicās reklāmas speciālists Stendzenieks TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” par līdz šim Latvijas politiķu paveikto, esot pie varas grožiem.

