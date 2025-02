Foto: Aly Song/REUTERS/SCANPIX/LETA

“Es iegādājos šo automašīnu vēl pirms Masks bija sajucis prātā.” Cilvēki masveidā atsakās no “Tesla”. Sācies uzņēmuma boikots? Ieteikt







ASV elektromobiļu ražošanas uzņēmuma “Tesla Motors” un kosmosa kompānijas “SpaceX” vadītājs Īlona Masks sācis kaitēt pats savam biznesam Vācijā – uzņēmumi sākuši atteikties no ikoniskajiem elektromobiļiem, turklāt drīzumā var rasties problēmas arī ar līzingu, raksta “DW”.

Reklāma Reklāma

“Es iegādājos šo automašīnu vēl pirms Masks bija sajucis prātā.” Šādu uzlīmi uz savas “Tesla” automašīnas angļu valodā uzlicis grafikas dizainers Patriks Šneiders.

Šo uzlīmi viņš izgatavojis pēc tam, kad pirms dažiem mēnešiem sastapās ar apkārtējo cilvēku kritiskajiem komentāriem.

Tajā laikā Masks arvien aktīvāk iesaistījās Donalda Trampa priekšvēlēšanu kampaņā, un Šneiders uzskatīja par nepieciešamu uzsvērt, ka, lai gan viņam patīk braukt ar šī ikoniskā zīmola elektromobili, viņš nepiekrīt šīs amerikāņu korporācijas vadītāja un lielākā akcionāra politiskajiem uzskatiem.

Kopš Masks sāka aktīvi iesaistīties arī Vācijas politikā, atklāti atbalstot labēji populistisko un daļēji galēji labējo partiju “Alternatīva Vācijai” (AfD), pieaudzis “Tesla” īpašnieku skaits, kas vēlas distancēties no amerikāņu uzņēmēja.

Šneiders par to zina ne tikai no medijiem – viņš ir sācis tirgot savas uzlīmes internetā par 7,50 eiro un tagad ik dienu saņem vidēji 100–120 pasūtījumus, galvenokārt no Vācijas, taču ir parādījušies pieprasījumi arī no citām valstīm.

Šī mazā biznesa veiksmes stāsts, ko atspoguļojis vācu nedēļas žurnāls “Der Spiegel”, labi ilustrē arvien lielākas reputācijas problēmas, ar kurām Masks saskaras Vācijā.

Galu galā vienīgo “Tesla” rūpnīcu Eiropā viņš uzbūvēja netālu no Berlīnes, galvenokārt ar mērķi apgādāt Vācijas – Eiropas lielāko – automobiļu tirgu.

Taču tad politiķis Masks sāka aizvien vairāk kaitēt uzņēmējam Maskam – vismaz Vācijā.

Tas sākās ar Maskam piederošo sociālo tīklu X, kas sāka masveidā zaudēt lielākos Vācijas klientus – universitātes un zinātniskās biedrības, futbola klubus un valsts iestādes.

Tie visi slēdza savus kontus šajā platformā, apsūdzot to, populistiska labējā satura veicināšanā.

Tagad Maska atbalsts partijai AfD, kurai ir sakari ar neonacistu aprindām un kura turklāt ir pret elektroauto izmantošanu, uzņēmumam kļūst par antireklāmu

Turklāt tas notiek laikā, kad “Tesla” pārdošanas apjomi Vācijā ir dramatiski samazinājušies. Pērn pārdošanas apjoms krities par 41%.

Šo kritumu lielā mērā izraisīja fakts, ka Vācijas valdība 2023. gada beigās budžeta problēmu dēļ pēkšņi atcēla subsīdijas elektroauto iegādei.

Tomēr kopējais elektrisko automobiļu tirgus Vācijā 2024. gadā saruka “tikai” par 27,4%, kas nozīmē, ka “Tesla” piedzīvoja vēl krasāku kritumu nekā konkurenti.

Šī pārdošanas lejupslīde, visticamāk, nav saistīta ar politiku – Tesla Model Y un Model 3 pakāpeniski noveco, savukārt konkurenti arvien vairāk piedāvā jaunu modeļu.

Tomēr parfimērijas, galantērijas un aptieku veikalu tīkls “Rossmann”, kam Vācijā ir vairāk nekā divi tūkstoši un visā Eiropā kopumā vairāk nekā četri tūkstoši filiāļu, pagājušajā vasarā paziņoja, ka vairs neiegādāsies “Tesla” elektromobiļus sava uzņēmuma autoparkam.

Tajā laikā tas vairāk bija atsevišķs gadījums.

Taču pēdējo nedēļu laikā Vācijas uzņēmumu saraksts, kas pārtrauc sadarbību ar “Tesla”, strauji aug.

To vidū ir enerģētikas uzņēmumi “Badenova” un “Lichtblick”, kas specializējas atjaunojamās enerģijas ražošanā. Šiem uzņēmumiem “Tesla” elektromobiļu izmantošana bija simbolisks solis, kas atspoguļoja viņu apņemšanos veicināt pāreju uz zaļo ekonomiku

Tagad atteikšanās no “Tesla” ir arī politisks žests.

Piemēram, Hamburgas uzņēmums “Lichtblick” paziņoja, ka nepagarinās līzinga līgumus ar “Tesla”, jo uzskata, ka Maska AfD priekšvēlēšanu aģitācija ir nepieņemama.

Reklāma Reklāma

Uzņēmuma autoparkā ir vairāki desmiti vieglo automobiļu, no kurām puse ir zīmola “Tesla” automašīnas.

Savukārt Freiburgā bāzētā uzņēmuma “Badenova” lēmumu ietekmēja ne tikai Maska politiskās simpātijas, bet arī viņa ieņemtais amats ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijā, kurš, cita starpā, ir draudējis Vācijai ar ievedmuitas ieviešanu automašīnām un citām Vācijas precēm, kas nopietni kaitētu valsts ekonomikai.

No “Teslas” atteikušies arī citi uzņēmumi.

Ja “Tesla” boikots Vācijā aprobežosies tikai ar dažiem uzņēmumiem, finansiālais kaitējums ASV autoražotājam, visticamāk, nebūs īpaši liels.

Taču, ja šī tendence kļūs plašāka, “Tesla” var zaudēt būtisku daļu no sava Vācijas tirgus.

Pēc auto žurnāla “Automobilwoche” veiktā aptauja liecina: ka 65% vāciešu Maska politisko izteikumu dēļ vairs neplāno iegādāties vai līzingā ņemt “Tesla”.

Tātad stāsts par šī zīmola boikotu Vācijā tikai sākas.