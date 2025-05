Psiholoģe Diāna Zande piedalās diskusijā “Mīti par dzemdībām”, kuras laikā tiek nosaukta titula “Gada vecmāte 2016” ieguvēja. Foto – LETA.

“Es nezinu, vai tā ir mīlestība, varbūt tas tā nav,” Diāna Zande par attiecībām ar Juri Sērmukšu Ieteikt







Attiecības ne vienmēr sākas ar emociju uguņošanu un filmu cienīgām ainām, par ko liecina arī psihoterapeites Diānas Zandes iepazīšanās stāsts ar vīru, psihologu Juri Sērmukšu. Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā “Divi vienā” viņi atklāj, ka savu ceļu vienam pie otra uzsāka ļoti apzināti – viens no viņiem bija brīvs, otrs vēl ne, taču neskatoties uz to, milzu emociju virpulis nebija šī stāsta centrā.

Reklāma Reklāma

“Juris bija precējies tajā laikā. Tur jau gan viss gāja uz šķiršanos, bet arī es biju svaigi šķīrusies. Kad bijām jau uzsākuši kopdzīvi, viņa mamma vienreiz mūs paaicināja un palūdza pastāstīt, kas īsti ar mums notiek. Tā nu mēs pastāstījām, kā esam nonākuši savās attiecībās tik tālu, cik esam, un tad mamma teica: “Nu tad dzersim šampanieti!” Tas, man šķiet, bija kaut kas ļoti īpašs. Šeit nekādu problēmu nebija, sāpinājumi drīzāk bija tiem, kuri vairs nebija mūsu dzīvēs,” stāsta Diāna Zande.

Viņa atklāj, ka šīs attiecības abi ir veidojuši daudz veiksmīgāk nekā iepriekšējās, jo ļoti daudz runājuši par to, kas pāra starpā notiek, un vai viņi var būt kopā: “Runājām par to, ja mēs dzīvotu kopā, kāda tā dzīve varētu izskatīties. Es vēl tolaik teicu, ka es īsti tādu kaisli nejūtu, un ka man mīlestība asociējas ar baigo drāmu. Bet tajā pat laikā man ar šo cilvēku vienkārši ir labi. Un es nezinu, vai tā ir mīlestība, varbūt tas tā nav. Katrā ziņā tolaik mēs izdarījām lielu darbu par to runājot, liekot stabilus pamatus mūsu kopīgajam ceļam.”

VIDEO: