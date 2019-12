Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Šogad Eiropas Savienībā (ES) no Turcijas ieradušies 70 000 nelegālo imigrantu, un tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pērn, liecina konfidenciāls ES ziņojums, kas nonācis vācu preses rīcībā.

Šis ziņojums raisa jautājumus, vai ES un Turcijas panāktā vienošanās par nelegālās imigrācijas ierobežošanu darbojas, norāda Vācijas laikraksti.

No janvāra līdz decembra vidum ES no Turcijas ieradušies 70 002 nelegālie imigranti, un tas, salīdzinot ar šo pašu periodu vēl pirms gada, ir pieaugums par 46%, otrdien vēsta laikraksts “Die Welt”.

Aptuveni 68 000 nelegālo imigrantu ieradušies Grieķijā, šķērsojot Egejas jūru. Mazāks skaits sasniedzis Bulgāriju, Itāliju un Kipru.

Visvairāk nelegālo imigrantu ir Afganistānas pilsoņi, un tā nelegālās imigrācijas kopainā ir jauna tendence. Pieteikumu vidū par patvēruma piešķiršanu 30% saņemti no Afganistānas pilsoņiem, 14% no Sīrijas, 9,5% no Pakistānas, 8% no Irākas un 5% no Turcijas pilsoņiem.

Briseles vienošanās ar Ankaru paredz, ka Turcijai ir jāuzņem atpakaļ nelegālie imigranti, kas ir šķērsojuši tās teritoriju un kas nekvalificējas patvēruma saņemšanai ES. Savukārt ES piešķīrusi Turcijai sešu miljardu eiro palīdzību Sīrijas bēgļu krīzes risināšanai.