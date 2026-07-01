“Es teicu jā!” Sindija Bokāne teikusi Nikam Endziņam vēl vienu “jā” vārdu 0
Influencere Sindija Bokāne saviem sekotājiem sociālajā tīklā “Instagram” atklājusi, ka piepildījusi kādu sen lolotu sapni – viņas īpašumā nonācis BMW kabriolets.
Priecīgo vēsti viņa pavēstīja, publicējot gan fotogrāfijas, gan video ar savu jauno automašīnu. Ierakstam pievienots arī emocionāls vēstījums: “Vējš matos. Brīvības sajūta. Mirklis. Mans dvēseles auto ir atkal kopā ar mani!”
Pie video viņa rakstījusi: “Es teicu “JĀ”.
Publicētajos kadros redzams melns BMW kabriolets ar nolaistu jumtu, bet video iemūžināts brīdis, kā Sindija gozējas automašīnā.
Ar jauno pirkumu influenceri steiguši apsveikt arī sekotāji un draugi. Komentāros lasāmi tādi ieraksti kā “Skaisti”, “Tik smukiņš”, “Woow wow wowww”, kā arī sirsniņu un uguns emocijzīmju virkne.
Jāatgādina, ka pēdējā laikā Sindijas dzīvē netrūkst priecīgu notikumu. Šī gada janvārī viņa paziņoja par saderināšanos ar influenceri Niku Endziņu, atklājot, ka mīļotajam teikusi “Ja” vārdu.