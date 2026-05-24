VIDEO. “Mammu, ja Tu šo skaties, mēs par to parunāsim vēlāk!” Sindija Bokāne drosmīgā veidā ģimenei paziņo, ka plāno operāciju 35
Niks Endziņš uz Sindija Bokāne kādu laiku savas attiecības izrādīja pašmāju šovā “Slavenības. Bez filtra”, bet šobrīd viņi izbauda klusu dzīvi un parāda saviem sekotājiem vien to, ko vēlas.
Sociālajos tīklos šajā nedēļas nogalē Bokāne publicējusi video, kur noprotams, ka izvēlējusies veikt krūšu palielināšanas operāciju.
Pēc apraksta noprotams, ka viņas ģimene to pirms šī ieraksta sociālajos tīklos, neko nezināja par meitas plāniem.
“Nika banka raud, bet es būšu laimīga … un, mammu, ja Tu šo skaties, mēs par to parunāsim vēlāk, jo lēmums ir pieņemts… ” Bokāne norāda.