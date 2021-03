“Es viņiem neticu!” Populārs žurnālists nostājas pret Meganu Mārklu un pamet TV

Lielbritānijas prinča Harija laulātā draudzene bijusī ASV televīzijas seriālu aktrise Megana Mārkla iesniegusi oficiālu sūdzību britu raidsabiedrībai ITV saistībā telekanāla žurnālista Pīrsa Morgana kritisko reakciju uz Mārklas neseno televīzijas interviju, kurā prinča dzīvesbiedre britu karaļnamu apsūdzēja rasismā, kā arī apgalvoja, ka esot domājusi par pašnāvību.

Morgans pirmdien ITV pārraides “Good Morning Britain” ēterā sacīja, ka netic Mārklas apgalvojumiem.

Lielbritānijas raidorganizāciju uzraugs “Ofcom” saņēmis 41 000 sūdzību par Morgana izteikumiem, ka viņš netic tam, ko svētdien ASV pārraidītajā intervijā sacīja Mārkla, kas līdz laulībām ar princi bija pazīstama ar lomu amerikāņu seriālā “Suits” (“Ģēnijs uzvalkā”).

Morgans otrdien paziņoja, ka darbu ITV pārraidē “Good Morning Britain” pamet.

Kā vēsta Lielbritānijas ziņu aģentūra “Press Association”, atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai Mārkla sūdzību ITV iesniegusi vēl pirms Morgans darbu raidorganizācijā bija pametis.

Sūdzībā galvenā uzmanība vērsta uz to, kā Morgana izteikumi varētu ietekmēt tos, kas paši mēģina tikt galā ar savām garīgās veselības problēmām, norāda “Press Association”.

Sūdzībā nekas neesot minēts par nopēlumu, ko Morgans veltīja Mārklas apgalvojumiem par karaļnama pārstāvju it kā rasistisko attieksmi, norāda aģentūra.

Morgans trešdien tviterī atkārtoti uzsvēra, ka no saviem uzskatiem neatkāpjas un iestājas par vārda brīvību.

“Pirmdien es sacīju, ka neticu tam, ko Megana Mārkla sacīja Opras [Vinfrijas] intervijā. Man ir bijis laiks padomāt par šo viedokli, un es joprojām neticu,” tviterī norādīja Morgans.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021