Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

“Es nebūtu to spējis, jo biju slazdā. Arī tēvs un brālis ir slazdā,” Harijs pirmo reizi atklāti runā par karaļnama pamešanu Ieteikt 1







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Svētdien ASV televīzijas zvaigzne Opra Vinfrija intervēja ASV dzīvojošo britu karaļnama locekli princi Hariju, Saseksas hercogu, un viņa dzīvesbiedri Meganu, Saseksas hercogieni. Plaši izreklamētajā intervijā Megana un Harijs skaidroja atsvešināšanās iemeslus no karaliskās ģimenes, Meganai apsūdzot “Firmu” (karaļnamu) rasismā.

Plašā divu stundu intervija ar Opru Vinfriju bija viņu pirmā pēc atkāpšanās no karalisko pienākumu pildīšanas pirms gada, tāpēc rosināja interesi abās Atlantijas pusēs. Harijs un Megana, kuras māte ir afroamerikāniete, pavēstīja par viņiem aizskarošajām un sāpīgajām sarunām karaļnamā par viņu dēla Ārčija ādas krāsu, emocionālo stresu un psiholoģisko spiedienu, kas lika Meganai pat apsvērt pašnāvību.

Harijs atzina, ka karaliskajā dzīvē juties kā slazdā un ka bijis vīlies, kad viņa ģimene neatbalstīja Meganu, kura teica, ka bijusi naiva par karalisko dzīvi pirms laulībām ar Hariju un smagi pārdzīvojusi uzbrukumus un viltus stāstus presē.

Kad viņa gaidīja dēlu Ārčiju, kurš piedzima 2019. gada maijā, Megana atcerējās bažīgās sarunas karaļnamā par to, cik tumša varētu būt viņa ādas krāsa. Viņai esot bijis grūti aptvert, kāpēc karaliskajā ģimenē ir bažas par viņas dēla ādas krāsu. Megana teica, ka viņa sākusi justies vientuļa, kad noteikti ierobežojumi viņas nodarbēm.























Meganas Mārklas un prinča Harija dēliņš Ārčijs Mauntbatens Vindzors

Ir bijis laiks, kad viņa nav izgājusi no mājas mēnešiem. Kā intervijas drūmāko brīdi ASV apskatnieki atzīmē kāda vārdā nenosaukta karaliskās ģimenes locekļa savulaik Harijam uzdoto jautājumu par to, “cik tumša” ādas krāsa varētu būt viņa dēlam Ārčijam.

Saseksas hercogiene, kura savulaik kā aktrise Megana Mārkla piedalījās televīzijas seriālos, pati sākusi bažīties, ka viņas dēlam bez karaliskā titula nebūs aizsardzības. Viņa atzina, ka sagremot to visu grūtniecības laikā esot bijis ļoti smagi.

Viņa esot bijusi nobažījusies nevis par “prinča” titulu dēlam, bet par viņa drošību un aizsardzību. “Viņam jābūt drošībā,” ar asarām acīs apgalvoja Megana. “Mēs nesakām, ka viņš nevar būt princis vai princese (Meganas otrais bērns, kas gaidāms maijā, esot meitene).

Taču, ja jūs sakāt, ka tituls ietekmēs viņa aizsardzību, mēs neesam izveidojuši šo briesmīgo mašinēriju ap mums, kas prasa reaģēt uz mediju izmesto ēsmu. Jūs esat pieļāvuši, ka tas notiek, tāpēc mūsu dēlam jābūt drošībā.”

Karaļnama hronisti atzīmē, ka prinča vai princeses titulu jaunpiedzimušajam karaliskajā ģimenē piešķir karaliene, bet Harija un Meganas dēlam tituls nav piešķirts. Harija un Meganas dēls Ārčijs, pilnā vārdā Ārčijs Harisons Mauntbatens-Vindzors, formāli ir septītais rindā uz britu troni. Hronisti atzīmē, ka vārda izvēle varētu liecināt par vecāku nevēlēšanos viņu audzināt kā formāli piederīgu karaļnamam. Harijs ir sestais rindā uz britu troni, ja viņš uz to pretendētu.

Kā ziņo aģentūra “Associated Press”, intervijas jaukākais brīdis esot bijis Harija un Meganas paziņojums, ka viņu otrais bērns, kas gaidāms maijā, esot meitene. Megana atklāja, ka saistībā ar pašnāvnieciskām domām viņa esot meklējusi palīdzību karaļnama veselības departamentā, taču saņēmusi atbildi, ka viņi neko nevarot izdarīt.

“Man toreiz bija kauns to teikt viņiem un atzīt Harijam, jo īpaši tāpēc, ka es zinu, cik ļoti viņš cieta. Taču es zināju, ja es to nepateiktu, es to izdarītu, jo es vairs negribēju dzīvot,” viņa atzina.

Harijs: Karaļnamā es jutos kā slazdā

Arī Harijs intervijā atzina, ka viņa attiecības ar karalisko ģimeni un tās attieksme pret Meganu ir atstājušas sekas. “Neviens no manas ģimenes nekad neko neteica, lai atbalstītu Meganu pēc rasistiskiem uzbrukumiem presē, un tas ir sāpīgi,” viņš teica. “Ir daudz kas jāpaveic,” viņš teica par attiecībām ar savu tēvu, princi Čārlzu.

“Es tiešām jūtos vīlies. Viņš ir piedzīvojis kaut ko līdzīgu. Viņš zina, kādas ir sāpes. Un Ārčijs ir viņa mazdēls. Es vienmēr mīlēšu viņu, bet ir nodarīts daudz sāpju,” viņš teica.











Princis Harijs viesojas Japānā

Harijs pavēstīja, ka karaliskā ģimene viņam atteica finanšu atbalstu 2020. gada sākumā, kad viņš paziņoja par nodomu atteikties no karaliskajiem pienākumiem, taču viņš varēja sagādāt drošību savai ģimenei, pateicoties savas mātes princeses Diānas mantojumam.

Atbildot uz tiešu Vinfrijas jautājumu, Harijs teica, ka nebūtu pametis karalisko dzīvi, ja ne viņa sieva. Viņaprāt, viņu attiecības ir atklājušas karaliskās dzīves ierobežojumus. “Es nebūtu to spējis (aiziet), jo pats biju slazdā. Es neredzēju izeju. Es biju slazdā, bet es nezināju, ka esmu slazdā,” atzina Harijs.

“Mans tēvs un mans brālis, arī viņi ir slazdā,” viņš piebilda. Harijs atzina, ka viņam šobrīd nav ciešu attiecību ar savu brāli Viljamu, kurš ir nākamais troņmant­nieks pēc sava tēva prinča Čārlza. Harijs atklāja, ka viņa tēvs princis Čārlzs pārstājis uzklausīt viņa tālruņa zvanus, kad Harijs paziņojis par vēlmi aiziet no karaļnama.

Atzinīgi izsakās par karalieni

Harijs apstrīdēja baumas, ka viņš esot apzināti maldinājis savu vecmāmiņu karalieni Elizabeti II par savu lēmumu atteikties no karaliskās ģimenes pienākumiem un pamest karaļnamu. Viņam esot aizdomas, ka baumas nākušas no karaļnama. “Es nekad neesmu maldinājis savu vecmāmiņu,” apgalvoja Harijs, “jo es viņu pārāk cienu.”

Arī Megana atzinīgi izteicās par karalieni, lai gan viņa (Elizabete II) reiz izmetusi frāzi, ka kādā brīdī aptvērusi, ka kāds karaļnamā ir gatavs melot, lai “aizsargātu citus ģimenes locekļus”. “Es agrāk neko nezināju par karaļnama noteikumiem,” atzina Megana.

“Es pat nepratu kniksēt, pirmo reizi tiekoties ar karalieni Elizabeti II, un neaptvēru, vai tas būs nepieciešams.” “Karaliene ir vienmēr bijusi brīnišķīga pret mani,” teica Megana.



















Karaliene Elizabete II un viņas suņi

Britu mediji atzīmē, ka intervija ASV notika naktī pēc Londonas laika, turklāt 94 gadus vecās karalienes dzīvesbiedrs princis Filips, kuram ir 99 gadi, atrodas slimnīcā pēc sirds operācijas. Megana intervijā teica, ka viņa zvanījusi karalienei pēc prinča Filipa ievietošanas slimnīcā.

Vakar intervija tika pārraidīta britu televīzijā. Kā ziņo laikraksts “The Sunday Times”, atsaucoties uz anonīmu avotu, karaliene neskatīšoties interviju. Opra Vinfrija paziņojusi, ka Megana un Harijs nesaņemšot atlīdzību par interviju.

Karalienes Elizabetes II bijušais preses sekretārs noraidījis apsūdzības par rasismu karaliskajā ģimenē, norādot, ka diskriminējoša attieksme valda galvenokārt sociālajos medijos.

Čārlzs Ensons, kurš strādāja pie karalienes no 1990. līdz 1997. gadam, izteicies par šo jautājumu pēc prinča Harija dzīvesbiedres ASV aktrises Meganas Mārklas intervijas, kurā viņa apsūdzēja karalisko ģimeni rasismā. Mārkla intervijā apgalvoja, ka viņai liegta palīdzība garīgās veselības krīzes laikā, viņa apmelota un ka karaliskajā ģimenē bijušas sarunas un bažas par pāra dēla ādas krāsu.

Mārkla atteicās atklāt, kuram bijušas šādas sarunas ar Hariju, jo tas ļoti kaitētu viņiem.

Harija un Meganas kopdzīve

* Harijs (36) un Megana (39) iepazinās 2016. gadā vasarā Londonā

* Viņi apprecējās 2018. gada maijā

* 2019. gada maijā viņu ģimenē piedzima dēls Ārčijs

* 2020. gada martā viņi oficiāli atteicās no karaļnama pienākumu pildīšanas pēc došanās uz Kanādu un vēlāk uz Kaliforniju

* 2021. gada februārī pāris paziņoja, ka gaida otro bērnu

* 2021. gada februārī Bakingemas pils apstiprināja, ka viņi neatgriezīsies karaliskās ģimenes locekļu statusā un viņu vārdi ir svītroti no viņu pārstāvētajiem labdarības pasākumiem