Foto: Shutterstock

Esi atvērts visam jaunajam un vēl nepiedzīvotajam! Horoskopi 4.novembrim Ieteikt







Auns

Tie, kurus tu mīli, šodien var kļūt pilnīgi neizturami. Un tevi tas patiesi kaitinās. Taču, ja nevēlies vēl lielākus strīdus, centies ignorēt viņu dīvaino uzvedību.

Vērsis

Šī diena var izrādīties pilnīgi jauns pagrieziena punkts tavā dzīvē. Un kas tieši tevi gaida, patiesībā ir pilnīgi atkarīgs no tevis un no taviem mērķiem.

Dvīņi

Tev būs kāda konfidenciāla informācija, bet, izrādīsies, ka citi arī to vēlēsies zināt. Nenostādi sevi muļķīgā pozīcijā, izpaužot to tādām personām, kas to nebūt nav pelnījušas. Ja tev šī informācija ir uzticēta, tad lai tā arī paliek pie tevis.

Vēzis

Tevi šodien pavadīs liela veiksme tieši mīlestības un attiecību jautājumos. Ja tev līdz šim likās, ka tev attiecībās neveicas un ir dažādi sīkumi, kas tevi kaitina, šodien tev patiks viss.

Lauva

Tev nāksies veltīt ne mazums pūļu, lai piespiestu sevi padarīt tos darbus, kas jau gaida rindā. Neatliec uz vēl vienu dienu!

Jaunava

Koncentrē šodien savu uzmanību uz kādu nodarbi, kas tev “iet no rokas”. Un, beigu beigās, izrādīsies, ka tieši ar to, ko tu proti vislabāk, vari būt noderīgs arī citiem.

Svari

Pacenties turēties tālāk no skaudīgiem un naidīgiem cilvēkiem. Īpaši, ja runa ir par taviem sasniegumiem – nevienam neko nestāsti un neatbildi uz dīvainiem jautājumiem.

Skorpions

Tev būs vēlme tikai viena – nolīst tālākajā stūrī, lai tevi neviens neredz un nedzird, lasīt foršu grāmatu un gulēt zem silta plediņa. Vai izdosies? Viss atkarīgs no darbiem dienas kārtībā.

Strēlnieks

Šī diena būs tāda, ko tev diezin vai izdosies atkārtot – darbīga, enerģiska un, galu galā, veiksmīga. Ja par kaut ko šaubies, met bailes pie malas, jo tev viss izdosies.

Mežāzis

Esi atvērts visam jaunajam un vēl nepiedzīvotajam. Protams, ir forši sēdēt “komforta zonā”, bet tā tu uz priekšu netiksi.

Ūdensvīrs

Diezin vai tev šodien izdosies padarīt tādus darbus, kurus tu neesi ieplānojis – visticamāk, tik tikko paspēsi izdarīt tos, kas jau “stāv rindā”.

Zivis

Neapgrūtini sevi ar svešām problēmām, jo šodien pietiks tev pašam savas. Un ar radošiem darbiem nenodarbojies – visas tās ieceres izgāzīsies.