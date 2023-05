Esi kritiskāks pret sevi! Novērtē to, kādi cilvēki ir tev blakus. Horoskopi 16.maijam

Foto: Shutterstock

Auns

Uzņemies iniciatīvu un sāc strādāt pie tā, ka piepildi savus mērķus. Ja tu vienkārši sēdēsi un gaidīsi, kamēr citi kāds cits tavā vietā spers pirmo soli, mazticams, ka nokļūsi tur, kur vēlies nokļūt. Esi izlēmīgāks!

Vērsis

Visi, šķiet, piekrīt tam, ko tu saki, bet pastāv bažas, ka no visas tās slavēšanas, tu varētu aizmirst to, ka pieļauj kļūdas tāpat, kā visi citi. Esi kritiskāks pret sevi! Novērtē to, kādi cilvēki ir tev blakus. Bez viņiem pasaule būs pavisam citās krāsās…

Dvīņi

Tavā dzīvē šobrīd var būt daudz stresa, bet tu atradīsi veidus, kā ar to tikt galā. Protams, viens no veidiem ir neuztvert neko pārāk nopietni. Ja tu nevari pasmaidīt par sevi un dzīvi vispārēji, tu kaut ko dari nepareizi.

Vēzis

Šodien neļauj citiem runāt tavā vietā, jo tādā gadījumā pastāv iespēja, ka viņi pateiks ko tādu, kas vēlāk radīs problēmas. Uzņemies atbildību pats un saki to, ko domā no sirds.

Lauva

Cik ļoti tu kādam uzticies? Pietiekami, lai ļautu rīkoties ar savu naudu? Ja tu esi pilnībā

pārliecinās, ka draugs tevi neapkrāps, tad droši ļauj viņiem to darīt. Ja tomēr šaubies, neuztici šādas lietas citam cilvēkam.

Jaunava

Tu vēlēsies pārbaudīt savu veiksmi. Tu gribēsi arī uzņemties nelielu risku. Zvaigznes sola, ka veiksme tevi nepametīs, taču par risku – esi tomēr saprātīgs!

Svari

Ja kādam šodien ir nepieciešama tava palīdzība, tev tā ir jāsniedz bez liekiem jautājumiem. Tu taču zini, ka labas lietas atmaksājas, vai ne?

Skorpions

Šī solās būt izcila diena, it īpaši, saskarsmē ar citiem cilvēkiem, tāpēc nesēdi četrās sienās – dodies pasaulē un iegūsti jaunus draugus. Ļoti labvēlīgs laiks šādai iecerei.

Strēlnieks

Lai arī, ko tu turpmāko 24 stundu laikā darītu, neseko pūlim. Esi tu pats un rīkojies tā, kā vēlies tieši tu. Tavs ceļš ir tavs, citi lai iet pa citu ceļu. Tas būs vispareizākais lēmums.

Mežāzis

Pamēģini novērtēt sevi no citas perspektīvas un izprast, kāpēc tu domā un rīkojies kaut kādā konkrētā veidā. Līdzko tu sapratīsi, ka daudzas lietas dari tikai tāpēc, ka ir tāds ieradums, sapratīsi arī, kur līdz šim esi kļūdījies.

Ūdensvīrs

Tev šodien nāksies izmantot visas savas pārliecināšanas spējas, lai paveiktu to, ko esi iecerējis. Paļaušanās uz citiem cilvēkiem var būt kaitinoša, bet zvaigznes tevi brīdina, ka viens pats diemžēl tu tālu netiksi. Nāksies sadarboties.

Zivis

Tu esi tādā noskaņojumā, ka vari uzņemties dažāda veida riskus. Tomēr seko līdzi tam, lai šie riski nebūtu pārāk lieli un “neatmaksātos”. Laba diena, lai darbotos komandā.