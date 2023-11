“Esmu pārdzīvojis piecus slepkavības mēģinājumus.” Zelenskis atklāj, ka pirmā reize bijusi visbiedējošākā

Zelenskis apmeklē fronti pie Bahmutas

Ukrainas specdienestiem ir izdevies novērst “piecus vai sešus” mēģinājumus nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Intervijā britu laikrakstam “The Sun” Ukrainas prezidents atklāja, ka

pirmais šāds gadījums izraisījis paniku, bet pēc tam tas vairs neesot bijis tik biedējoši: "Pirmais mēģinājums ir ļoti interesants, ja tas ir pirmo reizi, bet pēc tam tas ir tāpat kā kovids. Sākumā cilvēki nezina, ko ar to darīt, un tas rada lielas bailes."













































































Zelenskis tiekas ar Eiropas līderiem

Zelenskis atzina, ka kopš pagājušā gada 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā, viņš ir zaudējis skaitu par visiem mēģinājumiem viņu nogalināt: “Pēc tam tie ir tikai izlūkdienesta ziņojumi, detalizēti stāstot, ka vēl viena grupa ieradusies Ukrainā, lai to mēģinātu.”

Kara pirmajā dienā Kijivā ar izpletņiem tika izlaistas Krievijas specvienības, kuru uzdevums bija nogalināt Zelenski.

Viņa birojs tajā laikā tika padarīts par īstu cietoksni – miesassargi norobežoja to ar improvizētām barikādēm un saplākšņa gabaliem. Prezidenta tuvākajiem līdzgaitniekiem tika piešķirtas šautenes un aizsargapģērbs. Viens no viņiem tā brīža situāciju prezidenta birojā raksturoja kā "trako namu".

































Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklē atbrīvoto Hersonu

Bet, kad britu un ASV amatpersonas piedāvāja Ukrainas prezidentam izvest viņu no galvaspilsētas, baidoties, ka tā varētu krist dažu stundu laikā, viņš atteicās.

Vēlāk, kad ap Kijivu norisinājās kaujas, Zelenskis par spīti drošības apsvērumiem izgāja ārpus biroja ēkas, lai uzņemtu drosmīgu video, kurā viņš skaidri nodemonstrēja, ka nav pametis Ukrainu, un ir kopā ar savu tautu cīņā pret krievu iebrucējiem.

Zelenskis atzīst, ka Krievija joprojām ļoti vēlas gāzt pastāvošo varu Ukrainā. Viņš pat zina tās jaunākās misijas kodēto nosaukumu, kuras mērķis ir viņu gāzt.

Viņš pastāstīja, ka operācija ir plānota 2023. gada beigās: “Operācija saucas “Maidans-3″, tās mērķis ir nomainīt prezidentu. Varbūt ne ar mērķtiecīgu slepkavību. Viņi izmantos jebkuru pieejamo metodi,” sacīja Zelenskis.

Intervijā laikrakstam viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas griba uzvarēt Vladimira Putina vadīto Krieviju joprojām ir spēcīga – un “morāles ziņā nav strupceļa”.

Viņš teica, ka ukraiņi ir noguruši no pastāvīgajiem gaisa uzlidojumiem, noguruši no apšaudēm, noguruši no tā, ka tiek iznīcināti viņu mājokļi un nogalināti tuvinieki. Taču, ja viņiem jautās, vai jūs esat gatavi atdot Krievijai mūsu zemes? Vai esat gatavi runāt ar krieviem par to, kā to visu izbeigt? Vai esat gatavi kompromisam ar Putinu, un vai jums tas ir apnicis? Viņi atbildēs, ka mēs neesam noguruši. Mēs arī turpmāk esam gatavi aizstāvēt savu zemi.