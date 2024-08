Festivāls Bauska TASTE

Festivāls "Bauska TASTE 2024" jau šīs nedēļas nogalē. Kas jāzina apmeklētājiem?







Jau šajā nedēļas nogalē, 9. un 10. augustā, Bauskas Pilskalna parka estrādē pulcēsies tūkstošiem mūzikas cienītāju, lai jau sesto reizi piedzīvotu neaizmirstamu satikšanos starp trijām upēm un festivāla “Bauska TASTE” debesīm. Piedāvājam apkopojošu informāciju par festivāla norisi un programmu.

Programma

Festivāla pirmajā dienā (9. augusts) uz “Pils skatuves” kāps PALÚ (plkst. 17.00), “Bekars” (18.30), NOËP (20.00), “Musiqq” (22.00) un Ivans Dorns (00.00). Savukārt pie “Parka skatuves” klausītājus pulcēs “24. Avēnija” (plkst. 17.45), ELPO (19.15), “Latgalīšu reps” (21.00) un “Laika Suns” (23.00). Par ballīšu nakts atmosfēru gādās DJ Makree un Funky DJ Elegant.

Sestdienā (10. augusts) apmeklētājus uz “Pils skatuves” sagaidīs “Viral Mind” (plkst. 15.00), EMILIJA (16.30), Ainars Mielavs (18.00), Fiņķis (20.00), Ivo Fomins (22.00) un “Dagamba” (00.00). Taču “Parka skatuvē” klausītājus priecēs JL Kalmann (plkst. 15.45), “Idille” (17.15), VIŅA (19.00), Detlef (21.00), Maestro Raimonda Paula hitparāde “Diskopauls” (23.00). Uz festivāla otrās dienas noslēguma svinībām visas nakts garumā aicinās DJ Kārlis Ķilkuts (24.00).

Programma ar mākslinieku uzstāšanās laikiem pieejama arī šeit.

Biļetes

Biļetes uz festivālu “Bauska TASTE” pieejamas visās “Biļešu Paradīze” kasēs un tiešsaistē.

Līdz festivāla dienai divu dienu biļetes cena ir 45 eiro, bet vienas dienas biļete maksā 30 eiro. Apmeklētājiem no 12 līdz 17 gadu vecumam, senioriem un cilvēkiem ar II grupas invaliditāti divu dienu biļete maksā 35 eiro, bet vienas dienas – 25 eiro. Bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) un cilvēkiem ar I grupas invaliditāti ieeja festivālā ir bez maksas. Bauskas novada iedzīvotāji (mobilās lietotnes un iedzīvotāja kartes īpašnieki) līdz 8. augustam var iegādāties biļetes uz festivālu ar 20% atlaidi.

Aicinām ņemt vērā, ka festivāla dienā biļešu cena pieaugs. Festivāla dienās (9. un 10. augusts) divu dienu biļetes cena būs 50 eiro, bet vienas dienas biļete maksās 35 eiro. Apmeklētājiem no 12 līdz 17 gadu vecumam, senioriem un cilvēkiem ar II grupas invaliditāti divu dienu biļete maksās 40 eiro, bet vienas dienas biļete – 30 eiro. Atgādinām, ka festivāla dienās, iegādājoties biļetes, Bauskas novada iedzīvotāja atlaide netiks piemērota!

Festivāla dienās biļešu kase un aproču maiņas punkts šogad būs pieejams gan Bauskas Kultūras centrā, gan arī pie festivāla ieejas. Kase pie festivāla ieejas darbosies līdz plkst. 24.00.

Bauskas Kultūras centra biļešu kases darba laiks – katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00, sestdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.

Aproces

Lai apmeklētājiem nevajadzētu stāvēt rindā pie festivāla ieejas, no 5. līdz 9. augustam festivāla aproces iespējams saņemt aproču maiņas punktā Bauskas Kultūras centra klientu apkalpošanas centrā no plkst. 09.00 līdz 18.00. Katram festivāla apmeklētājam aproču maiņas punktā jāierodas personīgi, jo aproce uzreiz tiks aplikta ap roku. Aproču maiņas punktā aproci iespējams apmainīt tikai divu dienu un piektdienas biļešu īpašniekiem. Apmeklētājiem, kas iegādājušies sestdienas biļeti, aproci būs iespējams samainīt aproču apmaiņas punktā netālu no festivāla ieejas. Festivāla aproces pie ieejas būs iespējams saņemt arī apmeklētājiem ar divu dienu un piektdienas biļetēm.

Telšu pilsētiņa un autostāvvieta

Spilgtākiem festivāla iespaidiem guļvietu iespējams iekārtot telšu pilsētiņā, kas ierīkota mītiem apvītajā Ķirbaksalā. Palikšana telšu pilsētiņā ir iekļauta biļetes cenā – tā ir bez maksas. Jāņem vērā, ka telšu pilsētiņā ir nepieciešams ievērot festivāla teritorijas noteikumus, tai skaitā, no ārpuses nedrīkst ienest pārtikas produktus un dzērienus.

Festivāla “Bauska TASTE” teritorijā transporta līdzekļus novietot nav iespējams. Vietējie iedzīvotāji uz festivālu aicināti doties ar kājām, taču pilsētas ciemiņi savus spēkratus var atstāt kādā no bezmaksas stāvlaukumiem Bauskas pilsētas teritorijā. Tā kā Bauskā notiek ceļu remonti, kuru dēļ var veidoties sastrēgumi, aicinām ieplānot papildu laiku ceļā. Informācija par bezmaksas stāvlaukumiem.

Noteikumi

Lai festivāls aizritētu vienīgi drošā un patīkamā gaisotnē, teritorijā aizliegts ienest pārtikas produktus, dzērienus un alkoholiskos dzērienus. Noteikums neattiecas uz speciālo pārtiku bērniem. Tāpat aizliegts ienest lietussargus, narkotiskās vielas un pasākumu apmeklētāju drošību apdraudošas vielas un priekšmetus. Bez saskaņošanas ar organizatoru aizliegts izmantot profesionālo foto/video tehniku un dronu. Ar festivāla noteikumiem iespējams iepazīties šeit.

Tā kā festivāls ir notikums visai ģimenei, arī šogad teritorijā ar prieku tiks gaidīti suņi.

Bērnu zona

Lai “Bauska TASTE” kļūtu par patīkamu pirmo festivāla pieredzi visai ģimenei, teritorijā tiks iekārtota atsevišķa bērnu zona “Cido Kids mantu kaste”, kurā par vienreizēju samaksu jaunākie atpūtnieki varēs baudīt daudzveidīgas un aizraujošas aktivitātes divu dienu garumā. Bērnu zona festivāla jaunākos apmeklētājus 9. un 10. augustā gaidīs līdz plkst. 23.00. Aicinām padomāt par maiņas drēbēm un apaviem, jo tie mazajiem varētu noderēt pēc ballītes “Cido Kids mantu kastē”.

“Cido Kids mantu kaste” kopā ar pasākumu aģentūru “Smaidu darbnīca” varēs izbaudīt došanos izzinošā ekspedīcijā un dārgumu lādes meklēšanā, dažādu veidu piepūšamās atrakcijas, lielos ziepju burbuļus, radošās darbnīcas, satikšanos ar animācijas seriālu varoņiem Sonix, cūciņu Peppu un “Ķepu patruļa” suņiem, lielformāta dārza spēles, putu ballīti, kino un mazuļu stūrīti ar IGLU klučiem, bumbu baseinu, daudzveidīgus konkursus, stafetes un citas košas norises.

“Cido Kids mantu kaste” biļešu cena vienas dienu apmeklējumam bērniem no 3 gadu vecuma ir 10 eiro. Bērniem līdz 2 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja ir bez maksas. Norēķinus pie ieejas bērnu zonā būs iespējams veikt tikai skaidrā naudā. Pavadošajai personai ieejas biļete nav jāiegādājas.

Vairāk par bērnu zonu.

Cita noderīga informācija

9. augustā festivāls savus vārtus vērs plkst. 16.00, taču 10. augustā pirmie apmeklētāji tiks gaidīti jau no plkst. 14.00. Gan piektdienā, gan sestdienā aizrautīgākie vasaras svinētāji festivālā tiks aicināti uzturēties līdz pat plkst. 5.00.

Festivālā būs iespēja nobaudīt labākās garšas “Bauskas alus dārzā”, izrotāties dizaina tirdziņā “Tasterāde” un ļauties citām izklaides iespējām. Vienā no festivāla rāmākajām zonām tiks iekārtota “GEGE ģimenes istaba”, kurā parūpēties par festivāla mazāko apmeklētāju labsajūtu. Abas festivāla dienas tā darbosies līdz plkst. 22.00. “GEGE ģimenes istabā” bez maksas būs pieejams viss nepieciešamais ērtai mazuļu aprūpei – autiņbiksītes, mitrās salvetes un paladziņi. Tāpat ģimenes istabā veselīgās mazuļu pārtikas uzņēmums “Rūdolfs” būs īpaši padomājis, kā iepriecināt mazākos festivāla apmeklētājus.

Teritorijā tiks iekārtoti dažādi atpūtas stūrīši un viedtālruņu uzlādes stacija. Apmeklētājiem būs pieejamas arī dažādas izklaides un atrakcijas, piemēram, diskgolfa spēles zona, katapulta, ratā raujamais motocikls, rodeo bullis un citas aktivitātes.

Norises aktualitātēm seko līdzi festivāla “Facebook” lapā un sociālās platformas “Instagram” profilā , kā arī mājaslapā.