Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Auni šajā dienā nokļūs uzmanības centrā un kā tad ne, jo arī veiksme visu dienu stāvēs viņiem blakus. Zvaigznes zina, ka tu reti kļūdies, tomēr šodien iesaka tev nebūt ietiepīgam principiāli par dažiem jautājumiem.

Vērsis

Šī janvāra diena tev būs veiksmīga un labvēlīga. Tavi ienākumi var ievērojami pieaugt, tomēr nevajadzētu šo naudu uzreiz tērēt pa labi un pa kreisi. Labāk padomā, kur tu to varētu ieguldīt.

Dvīņi

Šis periods palīdzēs tev sasniegt veiksmi teju jebkurā jomā. Šodien tev nebūs līdzvērtīgu, tāpēc ej un dari to, pēc kā kāro.

Vēzis

Iemācies pieņemt kompromisus, bet zini mēru – daži cilvēki tavu labo gribu var izmantot savā labā. Tu jau šādu cilvēkus atpazīsti, tev ir teicama intuīcija, tev atliek vien iemācīties viņiem nepiekāpties!

Lauva

Tava pacietība un ietiepība tiks atalgota – būt noturīgam savos principos, uzskatos un rīcībā ir ļoti laba īpašība.

Jaunava

Tu taču zini, kā tā vai citādi sasniegt savu mērķi! Un tev tas izdodas gandrīz vienmēr! Kāpēc tu domā, ka šodien būs kāds izņēmums? Nešaubies par sevi!

Svari

Šodien tev vajadzētu izlemt, ko īsti tu gribi – tu mētājies no vienas vēlmes pie citas un tā arī uz priekšu netiec!

Skorpions

Šodien tev nenāksies garlaikoties – zvaigznes tev sola daudz interesantas tikšanās. Tev gan nāksies pacensties, lai tevī cilvēki ieklausītos arī darba jautājumos.

Strēlnieks

Šodien tevī pamodīsies īstas līdera spējas. Protams, daži kolēģi par to nebūs ļoti iepriecināti, bet neķer kreņķi – dari visu to, ko uzskati par pareizu un tu būsi uz pareizā ceļa.

Mežāzis

Planētu stāvoklis šo dienu tev sola labvēlīgu. Tu būsi pacilāts, tevī būs daudz enerģijas un tu izvēlēsies pareizos mērķus un izlemsi par labu pareizajiem lēmumiem.

Ūdensvīrs

Fortūna ir tavā pusē – neapjūc, nešaubies, tev viss izdosies! Izmanto šo dienu 100%. Iespējams, ka tevi gaida arī kāda patīkama tikšanās vai iepazīšanās.

Zivis

Arī tu šodien varēsi sasniegt lieliskus rezultātus. Galvenais nesūdzies par to, ka tev viss ir slikti – veiksme to sadzirdēs un novērsīsies no tevis.