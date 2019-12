Foto: PANTHERMEDIA/ SCANPIX/ LETA

Jau 25. janvārī saskaņā ar Ķīniešu kalendāru būs beidzies Dzeltenās Cūkas gads un pienācis laiks Baltajai Metāla Žurkai. Ja iepriekšējo iņ enerģijas pārvaldīto Zemi, kas iekrāsoja iepriekšējo Cūkas gadu, varēja salīdzināt ar leknu un auglīgu ieleju, tad nākamais jaņ (vīrišķās) enerģijas pārvaldītais gads būs skarbāks un salīdzināms ar tvirtu, asi uztrītu zobenu. Nākamā gada devīzes būs Uzvarēt vai mirt un arī Atšķelt visu lieko.

Iepriekšējā gadā rakstījām, ka Cūkas gads būtu jāizmanto, lai atrastu kompromisus, noslēgtu mieru vai vismaz pamieru un ka konfliktsituācijas nevajadzētu atlikt uz šo gadu, kad tās var saasināties līdz baltkvēlei.

Diemžēl globālā mērogā politiķi ir ne pārāk ievērojuši šo ieteikumu, daži konflikti ir pat nākuši klāt, un arī iepriekšējo gadu pārvaldošā Cūka nav kautrējusies izmantot iespējas un zem barojošajiem ozoliem uzlasījusi ne tikai zīles, bet nedaudz parakusies zem saknēm…

Daudzviet nav izmantotas Cūkas gada dotās iespējas atrisināt konfliktus, vairāk ir domāts par acumirkļa ieguvumiem.

Tāpēc var sagaidīt, ka Žurkas gads nebūs pārāk mierīgs, daudzās vietās var saasināties iepriekš apslāpētie konflikti un pretrunas, pieņemsies spēkā protesta kustības pret visa veida apspiešanām, un daudzos gadījumos tās var arī gūt panākumus.

Tiesa, panākumi gaidāmi ne visos jautājumos, un tur, kur sekmes netiks gūtas, var sagaidīt visai brutālu un necilvēcīgu apiešanos ar šo kustību dalībniekiem. Nedrīkst arī aizmirst, ka gada dzīvnieks ir šarmantā krājēja, rausēja un intrigante Žurka, tādēļ visas netaisnības to veicēji pacentīsies ietērpt skaistos vārdos un attaisnot ar nepieciešamību cīnīties pret uzbrukumiem demokrātijai.

Jāatzīst, ka arī Latvija līdz šim ir izmantojusi iepriekšējā gada valdnieču Cūkas un iņ Zemes sniegtās iespējas un diezgan bezrūpīgi tērējusi iepriekšējos gados sarūpēto potenciālu, līdz ar to šis gads varētu būt grūtāks un pretrunu pilnāks nekā iepriekšējais. Iespējami visai nopietni pārkārtojumi, izmaiņas valdībā un administratīvajās struktūrās.

Bet ko gan var ieteikt šajā gadā lielākajai daļai no mums – lasītājiem –, kuriem daudz vairāk par to, kas notiks globālā mērogā, interesē – kas notiks tuvākajā apkārtnē un ar mums pašiem. Žurka ir dzimusi zem šarma un agresivitātes zīmes. Viņai tīk visu pievākt sev, taču tajā pašā laikā arī tērēt un izšķērdēt.

Pirmajā acumirklī Žurka šķiet mierīga, līdzsvarota un optimistiska, taču patiesībā aiz tā slēpjas nervozitāte. Viņai patīk radīt nekārtību, un tajā jūtas tajā kā zivs ūdenī. Un, protams, viņa cenšas no jebkuras lietas gūt labumu arī sev. No vienas puses, gads var izrādīties labvēlīgs visa veida bagātības vairošanai, no otras – arī tās izšķērdēšanai.

Nedrīkst aizmirst, ka Žurka ir dzimusi intrigante, pat mele. Var izrādīties, ka tieši šogad, pateicoties apkārt valdošajam juceklim, parādās kāda iespēja izshēmot ko tādu, kas ne tikai ļaus izdzīvot, bet arī beigt šo gadu mazliet pārticīgāk nekā iesākumā. Tam gan nevajadzētu būt nekam pretlikumīgam un negodīgam – vīrišķo metālu iemiesojošais zobens var izrādīties krītošs Damokla zobens.

Tomēr bez atjautības un spējas aktīvi reaģēt uz apkārt notiekošo dzīvot nebūs viegli un interesanti, daudz varēs palīdzēt arī šarms un spēja modināt simpātijas.

Gada krāsa saskaņā ar Ķīnas kalendāru ir baltā, taču arī pelēkā, sudrabainā un zelta. Tiesa, vajadzētu atcerēties, ka Ķīnas filozofija pieprasa harmoniju, t. i., pat laikā, kad kāda stihija ir valdošā, tā nedrīkst būt pārlieku stipra un būt vienīgā dominējošā – sevišķi, ja tas ir vīrišķais jaņ.

Metālu karsējot, tas izkūst un kļūst šķidrs, tāpēc ieteicams tērpu un apkārtni nedaudz papildināt ar Ūdenim raksturīgo melno, violeto vai tumši zilo – tas veicinās spēju būt elastīgam un mainīties.

Žurka (1924., 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.)

Foto: PANTHERMEDIA/ SCANPIX/ LETA

Šis ir viņas gads, un būtu visai dīvaini, ja Žurka tajā nejustos labi. Veiksme viņu pavada gandrīz vai visās dzīves jomās. Liktenis piedāvā dažādas iespējas, un nav pārāk jānopūlas, lai tās izmantotu.

Pat ja viņa pati neko īpašu neuzsāks, domājams, saglabās to, kas jau ir – ienākumi, darbs un pa reizei arī lielāki vai mazāki tēriņi. Kaut gan Žurka ir pārāk nemierīga, lai tā vienkārši sēdētu uz vietas: jaņ metāls tā vien aicina piedalīties arī kādā pasākumā, kas sola gan piedzīvojumus, gan lielāku vai mazāku ieguvumu.

Var gadīties, ka augļus nes pat ne visai ētiska rīcība, taču tikpat labi iespējams izpelnīties pamatīgu sodu – ja arī ne gluži kriminālsodu, tad sabiedrības nosodījumu un zaudētu karjeru gan. Mīlestībā Žurka būs laimīga, turklāt pat īpaši nevajadzēs piepūlēties, lai gūtu panākumus.

Būs gana, ja, būdama vientuļa, viņa nesēdēs mājās, bet apgrozīsies vietās, kur iespējams sevi parādīt. Bet jau aizņemtā Žurka veltīs visu savu šarmu dzīves draugam vai draudzenei.

Vērsis (1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)

Vērsis ir darbarūķis, un tāds viņš paliek arī šajā gadā. Apkārtējā burzma un nemiers viņu ne visai uztrauc, tikai traucē. Tas būtu labi, taču apkārt notiekošo intrigu dēļ varētu rasties problēmas ar nopelnītā labuma saņemšanu. Galu galā viss nokārtosies (ja nenokārtosies, vainīgajam var nākties izbaudīt Vērša dusmas, kas var būt visai biedējošas).

Labāka situācija būs tiem Vēršiem, kuri jau Cūkas gadā šo to būs iekrājuši un tāpēc visus pārpratumus varēs kārtot mierīgāk. Iespējams, ka jau gada sākumā rodas izdevība atrast kādu papildu peļņas avotu vai strādāt virsstundas jau esošajā darba vietā. Tam gan vajadzētu piekrist tikai tad, ja darbs patiešām dod prieku, citādi var rasties pārpūle vai pat nervu sistēmas saslimšana.

Un nekādā ziņā nevajadzētu aizmirst par māju un ģimeni, citādi kāds no tuvajiem cilvēkiem var aizmirst par pašu Vērsi… Un noteikti vajadzētu izbēgt no visas veida nesaskaņām un strīdiem, dusmošanās vietā labāk paraugoties uz situāciju ar humoru. Ja vien rodas iespēja, nenāktu par ļaunu savus mīļos aizvest kādā tuvākā vai tālākā ceļojumā.

Tīģeris (1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Foto – pexels.com

Tīģeris ir neapmierinātais. Nedisciplinēts, iekarsīgu raksturu, allaž saceļas pret to, kam ir augstāka dienesta pakāpe. Šādu cilvēku vidū rodas revolucionāri un vadoņi. Kad Tīģeris sauc: “Uz priekšu!” – vai tas būtu darbā, mīlestībā vai kaujas laukā –, cilvēkiem vispirms ir jāapdomā rīcība un, iespējams saucējs jāattur.

Citiem Tīģeris var sagādāt īstu katastrofu. Senās grāmatās pat teikts, ka tieksme riskēt viņā robežojas ar neprātu. Apveltītam ar šādām īpašībām vīrišķā Metāla gadā viņam vajadzētu justies kā zivij ūdenī. Vismaz daļēji tā tas arī ir, un iespējams, ka tieši šajā gadā Tīģeris paveic ko tādu, kas nodrošina slavu, autoritāti un dividendes visam atlikušajam mūžam.

Diemžēl iespējams arī pretējais – risks nevietā vai saistīšanās ar ne visai uzticamu kompāniju var novest pie pilnīgas katastrofas. Visādā ziņā Tīģeris darītu labi, ja pirms plānotā pasākuma kaut nedaudz apsvērtu iespējamos par un pret.

Nevajadzētu zaudēt optimismu, ja nu tomēr kādā jomā, vai nu tas būtu darbā vai mīlestībā, nācies ciest sakāvi – šogad notikumi risināsies tik strauji, ka gan jau atradīsies iespēja visu labot.

Trusis (1927., 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)

Trusis ir apdāvināts, pietiekami godkārīgs, patīkams sabiedrotais, kautrīgs, savaldīgs, izsmalcināts un tikumīgs. Viņš labi runā un augstu vērtē sevi. Tomēr šo izcilo īpašību klāstā ir kāds mazs, bet diezgan svarīgs trūkums: Trusis var būt virspusējs cilvēks, un visas viņa labās īpašības arī var būt virspusējas. Viņam patīk sabiedrība, un sabiedrībai arī viņš patīk. Trusis dievina smalkas saviesīgas pulcēšanās un dažkārt patenko, taču dara to smalkjūtīgi, taktiski un piesardzīgi.

Izņemot pārlieko tikumību, tās ir tieši tās īpašības, kas nepieciešamas šajā gadā. Viņš būs gaidīts un iederēsies gandrīz vai jebkurā sabiedrībā. Apkārt notiekošās iespējamās blēdības un mahinācijas viņu ne visai uztrauc, kamēr tās viņu neskar, bet var gadīties, ka Truša godīgums ar viņu izspēlē kādu nelāgu joku un pats krīt par upuri kādai no tām.

Trusis darītu gudri, ja pārlieku neuzticētos ne gluži labi pazīstamiem biedriem un draugiem un vismaz naudas lietās būtu uzmanīgs un piesardzīgs. Ja tas izdosies, Trusim nekas īpašs šogad nedraud un var pat rasties iespēja uzlabot gan savu sabiedrisko, gan materiālo stāvokli.

Pūķis (1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.)

Foto: Unsplash

Pūķis ir uzvarētājs un parādes dzīvnieks. Tas ir tieši tas, ko paģēr jaņ Metāls un simbolizē ass, spodrs zobens. Tas ir viņa ierocis, un Pūķis gatavs ne tikai iesaistīties cīņā, bet arī vest tajā citus.

Diemžēl Žurkas gadā šī cīņa var izrādīties intrigu un sarežģītu diplomātisku un pat slepenu paņēmienu pilna, kas noteikti nav Pūķa gaumē. Rezultātā uzvaras var mainīties ar sakāvēm.

Un tomēr – Žurka, kura pati mīl šarmu un spožumu, novērtēs Pūķi, un galīgi bešā viņš nepaliks. Ja vien pats īpaši nepretosies, atradīsies gan kāda iespēja nopelnīt, gan arī pagozēties slavas saulītē – ja ne vairāk, tad baudīt draugu un kolēģu atzinību.

Arī mīlestībā veiksies. Žurka mīl greznību un spozmi, un Pūķis būs spējīgs viņai to sniegt. Vienīgā nelaime – spozme prasa arī daudz naudas, un Pūķis darītu prātīgi, ja naudas lietās būtu tikai tik izšķērdīgs, cik to atļaus finanses. Mīlas valgiem saistītajiem šīs zīmes pārstāvjiem gan vajadzētu turēties pie tā, kas viņiem jau ir: gan drošāk, gan izdevumu mazāk.

Čūska (1929., 1941., 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013., 2025.)

Gaidāms ne pārāk viegls gads, iespējams, ne tik daudz materiālā, cik psiholoģiskā ziņā. Čūska var darīt jebkuru darbu, kas nav saistīts ar risku, arī tādu, kurā ir daudz jāstrādā. Un tomēr viņa ir slinka un nemīl pārmaiņas, ir greizsirdīga – tieši tas nenāk par labu šogad.

Par laimi, Čūska ir apveltīta gan ar krietnu devu gudrības, gan intuīciju, tādēļ viņa pratīs atrast ceļu šī gada līkločos, kaut gan Čūskai tas ne visai patiks. Viņa darītu labi, ja laiku pa laikam apstātos, atvilktu elpu un apdomātu tālāko rīcības plānu. Un pēc tam stingri pie tā turētos. Ja tas izdosies, gada beigās viņa gan būs nogurusi, taču apmierināta ar ieguvumiem.

Lai dzīve neliktos tik drūma, Čūska darītu pareizi, ja iespēju robežās izvēlētos tādus darbus un pienākumus, kuros var ielikt ne tikai prātu, bet arī sirdi, un kādu brītiņu no pūliņiem brīvo laiku atvēlētu mīlestībai. Ar ģimeni un partnerību saistītajām gan vajadzētu izvairīties no sānsoļiem – no jauna iegūtās mīlestības nesolās būt pārāk ilglaicīgas, un tā var pazaudēt arī to, kas jau ir.

Zirgs (1930., 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014., 2026.)

Foto: Unsplash

Astroloģiskie traktāti vēsta, ka Zirgam ir cienīgs izskats, labs augums un viņš prot ģērbties. Viņam patīk dažādas izrādes, teātris, koncerti, sapulces un sporta sacensības, vārdu sakot, viss, kas ir saistīts ar pūli. Prot teikt komplimentus, ir jautrs, pļāpīgs, simpātisks un pat populārs.

Zirgs var gūt panākumus politikā, un tas viņam sagādā lielu apmierinājumu. Izceļas ar to, ka viņam patīk un viņš prot vadīt pūli.

Tas viss ir labi un tieši piemērots Žurkai. Viss būtu kārtībā, ja vien Zirgam pašam nebūtu pārlieku karstas asinis, viņš tik viegli nesatrauktos un tāpēc bieži nezaudētu to, ko ir guvis, pateicoties savai izmanībai.

Zirgs gūs panākumus un gada beigās varēs būt apmierināts ar dzīvi, ja vien spēs kaut drusku pārvarēt sevi un būs kaut nedaudz piesardzīgāks – ja nepieciešams, pat pajautās padomu kādam zinošākam cilvēkam.

No darba brīvajā laikā ieteicams atpūsties, neuzņemties papildu darbus (ja vien tie nav nepieciešami sakarā ar rūpēm par savējiem, piemēram, remontēt mājokli). Ieteicams pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni, taču, ja tādas vēl nav, arī tad par iespēju atrasties sev patīkamā sabiedrībā pārāk jāraizējas nebūs.

Kaza (1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015., 2027.)

Senas grāmatas vēsta, ka Kaza prot iepatikties, kad vien tas pašai ir vajadzīgs, izmantot citus un pat dzīvot uz viņu rēķina. Nav gluži neatkarīga, taču, tiklīdz viņai ir kaut minimāla drošība, viegli pielāgojas jebkuram dzīvesveidam. Kaza ir bikla, sievišķīga, dažkārt izlutināta, un viņai patīk sūdzēties.

Tāpat patīk, ja par viņu runā, viņu vada, ieteic un uzklausa mūžīgo svārstīšanos, viltības un sūdzības. Tas viss ir tieši tas, kas atbilst Žurkas gada noskaņai, tādēļ Kazai tur vajadzētu justies gluži labi.

Vienīgā nelaime – Kazai bieži nepieciešams, lai kāds viņu vada, Kazai ir grūti pieņemt lēmumus pašai, taču tas būtu pārvarams, ja vien viņa nekautrēsies grūtākās situācijā lūgt padomu kādam, kurš labāk pārzina apstākļus un notikumu virzību. Vienīgi viņai nevajadzētu ļaut sevi izmantot un prasīt padomu tādai personai, kura pati ir ieinteresēta…

Kaza ir apveltīta ar daudz un dažādiem talantiem, un, domājams, šī gada notikumu virpulī viņai izdosies atrast kādu, kam viņas spējas ir nepieciešamas. Tāpēc trūkums nebūs jācieš, iespējams, materiālā situācija varētu pat uzlaboties.

Pērtiķis (1932., 1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016., 2028.)

Foto: Unsplash

Pērtiķis bieži ir sabiedrības dvēsele ar labu humora izjūtu, bet Pērtiķis ir blēdīgs un viltīgs, sabiedrisks un rada iespaidu, ka labi satiek ar visiem paziņām. Pērtiķis ir ārkārtīgi atjautīgs un spēj pārsteidzoši ātri atrisināt visgrūtākās problēmas.

Tas viss kopā dod cerības – lai kāds nebūtu viņa stāvoklis gada sākumā un kādos tikai piedzīvojumos viņu iemetīs šī gada likteņa līkloči (un to var būt ne mazums), viņš ne tikai atradīs izeju, bet arī iespēju gūt labumu pat nelabvēlīgā situācijā.

Tikai viņam nevajadzētu palaisties slinkumā un ļauties savai tieksmei tukši pļāpāt un filozofēt, bet tā vietā labāk izdomāt kādu rīcības plānu un tam arī sekot. Pats galvenais – jau gada sākumā nevilcināties un jau ar Žurkas valdīšanas pirmajām dienām ķerties pie darba. Notikumus plānot gan nevajadzētu pārāk tālu uz priekšu – šajā nemierīgajā gadā ilgtermiņa plāni var nepiepildīties.

Mīlestībā Pērtiķim šis gads solās būt veiksmīgs, ja vien viņš būs pietiekami nesavtīgs un pacentīsies iepriecināt savus mīļos ne tikai ar jaukiem un mīļiem vārdiem, bet iespēju robežās arī ar ko taustāmāku. Šī zīmes pārstāvis darītu pareizi, ja darbu un piedzīvojumu starplaikos atrastu laiku parūpēties par savu veselību.

Gailis (1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017., 2029.)

Gads Gailim varētu būt veiksmīgs, ja vien viņš neļausies savai parastajai tieksmei lielīties ar tuvākā un tālākā pagātnē veiktajiem varoņdarbiem, kas visai bieži varētu arī nebūt pārlieku diži. Vēlams tūlīt ķerties pie lietas.

Austrumu gudrie māca, ka Gailis pat visai nabadzīgā augsnē vienmēr spēs atrast kādu tārpiņu, tomēr bez darba viņam nauda knābī nekritīs. Būs krietni jāpastrādā, lai sagādātu iztiku, un, ja izdosies atrast sev labvēlīgu darbalauku, viņš šogad var kļūt pat krietni pārticīgāks nekā iepriekš. Ņemot vērā šajā gadā valdošo zināmo jucekli un iespējamos pārkārtojumus, tāds scenārijs ir pat visai iespējams, ja vien Gailis būs pietiekami vērīgs.

Ja profesionālajā darbībā ambiciozitāte un vēlme sasniegt ideālu noteikti nāks par labu, tad personīgajā dzīvē viņš darītu gudri, ja nebūtu tik prasīgs un piedotu saviem mīļajiem arī vienu otru kļūdu un neveiklību.

Neviens nav ideāls un, ja Gailim izdosies to saprast un pieņemt, laime kopā ar mīļoto būs nodrošināta. Starp citu, tas attiecas arī uz tiem gailēniem, kuri vēl tikai meklē mīlestību.

Un vēl – lai arī cik daudz būtu darba, vienmēr vajadzētu atrast laiku, lai parūpētos par veselību.

Suns (1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018., 2030.)

Foto: Laura Blumberga

Grūts gads. Žurkas rosīšanās, dzīšanās pēc sava labuma, tieksme pēc lēta greznuma un spožuma viņu taisni vai tracina, Suns necieš arī Žurkas intrigas un vēlmi gūt labumu gandrīz vai jebkuriem līdzekļiem. Viņš arī ļoti labi saprot apkārt notiekošā dziļākos cēloņus un darbojošos personu rīcības motīvus.

No otras puses, šis ir gads, kura būtību raksturo uztrīts zobens – Sunim ir visas iespējas iesaistīties nopietnā cīņā, piedaloties visdažādākajās akcijās.

Lielai daļai Suņu gan atliek vēl iespēja atmest tam visam ar ķepu, ieslēgties savā būdā un rūpēties vairāk par sevi un tuviniekiem. Viņiem šī gada horoskops sola vismaz iespēju nenomirt badā, taču arī Suņiem šis gads laiku pa laikam var radīt lielākus vai mazākus konfliktus ar priekšniecību, kas gan nedraud pāraugt atlaišanā vai algas samazināšanā – protams, ja viņi tikai nedaudz ries, taču nekodīs rokā, kas viņus baro…

Cūka (1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019., 2031.)

Viņai ir bruņniecisks raksturs. Galantā, pakalpīgā un ārkārtīgi korektā Cūka allaž vēcina godīguma karogu. Viņai var uzticēties, Cūka nekad nenodos un nemēģinās piemānīt. Viņa ir naiva, lētticīga un neaizsargāta.

Vienīgais, ko viņa vēlas – nelikties traucēties, rakņāties pa savu lauciņu un atpūtas brīžos nedaudz uzdzīvot tā, kā tas Cūkai pienākas: mazliet vieglprātīgi, bet tomēr nevienam nekaitējot.

Labākais, ko viņa Baltās Žurkas gadā var darīt, – pēc iespējas nelikties ne zinis par apkārt notiekošo globālā mērogā, toties pamēģināt rakt dziļāk savā lauciņā. Iespējams, ka viņa izrok pat kaut ko vērtīgu…

Naudas ziņā šīs zīmes pārstāvi īpaši satricinājumi negaida – ja vien Cūka pēkšņi neiekļūst kādā globālākā satricinājumā, kas darbības lauciņu var gandrīz vai pilnīgi uzart. Tāpēc ieteicams cītīgi strādāt vēl atlikušajos pēdējos Cūkas gada mēnešos un arī nākamā gada sākumā, pēc iespējas veidojot uzkrājumus. Ja satricinājumi paies secen, uzkrāto varēs tīri labi arī iztērēt vai pietaupīt kādai nebaltākai dienai.

Astrologi šogad iesaka tērēt naudu ne tikai sev, bet arī ģimenei – tas atmaksāsies. Vientuļajām Cūkām horoskopi sola patīkamu laika pavadīšanu pretējā dzimuma pārstāvju sabiedrībā – ja vien viņas to vēlēsies.

Autors: Ivars Gudrais

Vairāk par astroloģiskajām prognozēm tematiskajā žurnālā “Astroloģija un Astronomija 2020”

#padomsrokā