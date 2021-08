Princis Viljams un princis Harijs atklāj princeses Diānas pieminekli

Rakstniece Angela Levina: princis Harijs grib būt “sliktais zēns”, jo citādi nevar pārspēt savu brāli Viljamu Ieteikt







Britu rakstniece, karaliskās ģimenes eksperte Angela Levina šonedēļ kādā intervijā paziņojusi, ka, viņasprāt, princis Harijs apzināti dara daudziem neizprotamas lietas, jo tādējādi viņš var pārspēt savu mūždien pareizo un “labo” brāli princi Viljamu, vēstī izdevums “The Sun”.

“Es domāju, ka Harijs ir iestrēdzis tādā dzīves posmā, no kā izauguši esam mēs visi – mēs darām “sliktas” un nesaprotamas lietas, jo tādējādi mūs pamana. Tādā veidā Harijs var būt “spilgtāks” par savu vecāko brāli,” – viņa sacīja, atgādinot, ka pirms dažām dienām karalienes mazdēls lidoja ar drauga privāto lidmašīnu uz polo spēli citā Amerikas štatā, neraugoties uz to, ka nesen bija uzstājies ar publisku lekciju par klimata piesārņojumu un runājis arī par to, ka lidmašīnu izmeši ir ļoti kaitīgi videi.











Princis Harijs piedalās polo spēlē Aspenā (ASV)

“Harijam šobrīd ir iespēja teikt un darīt tādas lietas, kuras, iespējams, viņš nekad nevarētu atļauties, būdams karaliskās ģimenes loceklis. Viņš tagad drīkst būt “nepaklausīgs” sliktais zēns,” – sacīja Levita.

















































































































Princis Harijs

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.