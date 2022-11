Keita Midltone apmeklē Ukrainas kara bēgļu centru

Velsas princese Ketrīna Midltone pirms dažām dienām apmeklēja palīdzības centru Lielbritānijas grāfistē Bērkšīrā, kas ir viens no centriem, kur tiek sniegts atbalsts un palīdzība Ukrainas kara bēgļiem, kas patvērumu raduši Lielbritānijā, ziņo izdevums “The Sun”.

Ketrīna uzklausīja dažādus mokošus stāstus no ģimenēm, kuras bija spiestas bēgt no Ukrainas, un arī sirsnīgus pateicības vārdus par to, cik daudzi viņus atbalstījuši, kad viņi ieradās Lielbritānijā.

Kad Keita ieradās palīdzības centrā, viņa sacīja: “Ir pārsteidzoši redzēt, kāds darbs šeit ir paveikts un cik daudzi cilvēki vēlas atbalstīt ukraiņu tautu.”

Runājot par kara sākumu, Keita sacīja: “Visi tik ļoti vēlējās atbalstīt un sniegt palīdzību, taču lielākā daļa nezināja, kā to izdarīt.”

Keita nesteidzīgi sarunājās ar ukraiņu sievietēm un bērniem, uzklausīja viņu stāstus. Lielākā daļa šo ģimeņu stāstīja, ka bija spiesti patverties bumbu patvertnēs un gandrīz visi šo ģimeņu vīrieši ir palikuši Ukrainā, lai aizsargātu savu zemi.

Keita sacīja: “Es esmu ļoti pārsteigta par jūsu drosmi, par jūsu izturību, esmu satriekta par to visu, kas notiek Ukrainā…”.

Kāda maza meitenīte no Ukrainas – piecus gadus vecā Zlata Keitai iedeva zīmējumu, uz kura bija rakstīts: “Keita, es tevi mīlu”. Saņemot šo dāvanu, Ketrīna bija ļoti, ļoti aizkustināta.

Uzklausot vairāku ģimeņu un bērnu stāstus par piedzīvoto karā, Keita nespēja valdīt asaras.

Vēlāk britu medijiem kāda sieviete, kas bijusi spiesta bēgt no Ukrainas kopā ar diviem maziem bērniem, sacīja: “Ar Keitu ir tik viegli sarunāties, jo viņa ir tik sirsnīga un patiesa!”.

Britu karaliskā ģimene izrādīja līdzdalību un atbalstu bēgļu centru darbībā, kas atrodas Lielbritānijā. Keita Midltone pirms tam, šī gada septembrī, tikās ar Ukrainas pirmo lēdiju Olenu Zelensku un solīja, ka izrādīs atbalstu ukraiņu bēgļiem tik, cik vien ir viņas un karaliskās ģimenes spēkos.