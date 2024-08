Saulespuķe stārķu ligzdā

FOTO. "Bērnistabas dekorācijas vēl turas" – stārķu ligzdā Igaunijā novērots neparasts skats







Stārķu ligzdā Igaunijā šogad novērots neparasts skats – kopā ar jaunajiem putniem izaugusi krāšņa saulespuķe, piešķirot ligzdai īpašu vasaras noskaņu.

Tērzēšanas platformā “X” Zootēkas publicētajā ierakstā teikts: “Pašiem sava saule! Stārķu ligzdā Igaunijā izaugusi pamatīga saulespuķe.”

“Šī gada mazuļi vecākus jau pametuši, bet bērnistabas dekorācija vēl turas,” viņi norāda.

Baltie stārķi ir ierasta un bieža Latvijas lauku ainavu parādība – to ligzdas bieži manām uz elektrības stabiem, vasaras vidū varam vērot gan stārķu barus, kuri seko lauksaimniecības tehnikai, kas darbojas uz laukiem, gan jaunos stārķus, kuru lidojumam vēl piemīt neveiklība. Stārķi ir viena no tām sugām, kas Latvijā jau vēsturiski ir cieši saistīta ar cilvēkiem un ligzdo un barojas tiešā mūsu tuvumā, līdz ar to cilvēkiem ir svarīgi ņemt vērā stārķu ligzdošanas un barošanās vajadzības.

Jau vēsturiski Latvijā baltie stārķi dzīvojuši ligzdās uz cilvēka būvētām pamatnēm – 1934.gadā lielāko daļu ligzdu (87%), kas pamatā atradās kokos, palīdzējuši veidot cilvēki. Padomju laikā šis skaits samazinājās līdz 20%. Kokiem laika gaitā ejot bojā, stārķi sāka meklēt citas ligzdošanas vietas un populāri kļuva elektrolīniju vai telefona stabi. Šobrīd 80% balto stārķu ligzdu Latvijā ir pašu putnu veidotas un 80% atrodas uz elektrības stabiem.