VIDEO. "Aizkustinoši neveikli…" Jaunais stārķēns debesu iekarošanas misijā piedzīvojis misēkli







“Neveiksmīga piezemēšanās pēc viena no pirmajiem lidojumiem gadījusies kādam no jaunajiem stārķēniem,” tērzēšanas platformā “X” publicētajā ierakstā, kam pievienots video, norāda AS “Sadales tīkls”.

“Līdzīgi kā pirmie soļi mazam bērnam, arī pirmie lidojumi jaunajiem putniem mēdz būt aizkustinoši neveikli,” viņi turpina.

Kā norādīts “Sadales tīkla” mājaslapā, tiešraide no balto stārķu ligzdas nodrošināta sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu.

Gaisvadu elektrolīniju balstos reģistrēts vairāk nekā 8000 stārķu ligzdu. Vairāk nekā 60% Latvijas balto stārķu populācijas dzīvo “Sadales tīkla” infrastruktūrā, tāpēc rūpes par balto stārķi ir viena no mūsu sociālas atbildības prioritātēm.

Balto stārķu ligzda tiešraidē vērojama šeit.









Balto stārķu ligzda Tukuma novadā, kuru var vērot tiešraidē