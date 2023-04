PAULS un KEIŠS. VĪRIEŠI LABĀKOS GADOS

Bez jokiem un "skudriņām" neiztikt – Raimonds Pauls un Andris Keišs dubultjaudīgā koncertā šarmē skatītājus







Mūzikas namā DAILE aizvadīts pirmais koncerts PAULS un KEIŠS. VĪRIEŠI LABĀKOS GADOS.

“Latviešu estrādē, latviešu teātros un Latvijas politiskajā dzīvē ir daudz vīriešu labākos gados. Uz skatuves būs divi – viens no estrādes un džeza, otrs no teātra un kino pasaules. Bet – katrs no priekšnesumiem var atnest pārsteigumu, un Keišs var kļūt par kādu citu vīrieti labākos gados,” tā pasākuma pieteikumā rakstīja Mūzikas nams DAILE.

Koncertā Maestro Raimonda Paula dziesmas un Andra Keiša aktiermeistarība bija ieraugāma citā gaismā.

Pirmizrāde notika 2023.gada 5.aprīlī, taču papildkoncerti būs 13. un 14. aprīlī, kā arī 9. un 10.maijā.

Kustību konsultante: Liene Grava

Producente: Anda Zadovska/ Mūzikas nams DAILE