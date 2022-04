FOTO. “Citi zēni” pirms došanās uz Eirovīziju lidostā uzrīko kārtīgu ballīti

"Citi zēni" pirms došanās uz Eirovīziju lidostā uzrīko kārtīgu ballīti

Grupa “Citi zēni” šodien devās uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Turīnā, pirms tam ar enerģiju koncertu iepriecinot klātesošos Starptautiskajā lidostā “Rīga”.

Jau ziņots, ka tiesības pārstāvēt Latviju 66. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā (Itālija) nacionālajā atlasē “Supernova” izcīnījuši pašpasludinātie repa prinči – jaunā popfanka grupa “Citi zēni” un viņu dziesma “Eat Your Salad”.

Kā atklāj grupas solists Jānis Pētersons, grupa negrasās kļūt par kārtējo viendienīti, un dalība Eirovīzijā ir rūpīgi izplānots pakāpiens ceļā uz starptautiski atpazīstamas Latvijas mūzikas eksportpreces statusu: “Mēs tam visam rūpīgi gatavojāmies jau pirms Eirovīzijas, mums ir kādas padsmit sagataves, lai uzreiz pēc Eirovīzijas izlaistu albumu.

Nu kur tu vēl dabūsi platformu, kur uz tevi skatās 200 miljoni cilvēku – kosmisks skaitlis, 100 Latvijas!”

Nē, uzskata Pētersons: “Tam nav pamata – konkurss ir konkurss, visādi var gadīties, ne viss ir atkarīgs no mums.

Tomēr mums ir svarīga apziņa, ka no savas puses esam izdarījuši maksimāli iespējamo. Ja reiz mums ir iedota tāda zelta biļete kā no Vonkas šokolādes fabrikas, tad būtu muļķīgi to neizmantot.”

Uz savu mērķi zēni patiešām ar vislielāko nopietnību, darbs pie gatavošanās aizņem pilnas sešas dienas nedēļā.

“Visi aizgājām no pamatdarbiem, lai sagatavotos. Mēs šo uztveram ļoti nopietni,” saka Jānis Pētersons un precizē, ka puiši gan esot paņēmuši bezalgas atvaļinājumu un darbos pēc Eirovīzijas tomēr atgriezīšoties.