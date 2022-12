Karīnas Račko jaunākās grāmatas atklāšanas svētki

FOTO. "Darbs mazpilsētā bija solis nezināmajā": Karīna Račko pēc šķiršanās no vīra mainījusi savu dzīvi







Erotisko romānu autore un zobārste Karīna Račko no medijiem neslēpa, ka šķiršanās no vīra Kristapa Račko, ar kuru laulībā bija pavadīti 10 gadi, bijis viens no pareizākajiem lēmumiem viņas dzīvē. Tomēr vairākās intervijās viņa arī nav noliegusi – tas viesis lielas pārmaiņas arī viņas dzīvē, un šobrīd viņa neticot, ka jebkad gribēs vēlreiz apprecēties.

Nesen kādā intervijā Karīna atklāja – pēc šķiršanās no vīra ir pārcēlusies prom no Rīgas uz Ventspili, kur jau uzsākusi darba gaitas.

Tagad viņa publicējusi fotogrāfiju no jaunās darbavietas, pozējot pie krāšņa ziedu pušķa un sirsnīgi smaidot.

Pie šī foto, viņa raksta: “Darbs mazpilsētā bija solis nezināmajā. Kā jau ar šādiem soļiem mēdz izrādīties – tas bija vislabākais lēmums. Man ir brīnišķīga, mierīga darba vide, patīkams kolektīvs un lieliski pacienti. Pateicīga!”.

Karīna Račko ir veiksmīga erotisko romānu latviešu valodā autore, kura izdevusi septiņus bestsellerus: “Saplēstās mežģīnes”, “Debesis pelnos”, “Samaitātā”, “Sasietā”, “Netīrā”, “Ekstāze” un savu jaunāko darbu – “Es neesmu tava”, kas dienasgaismu ieraudzīja tad, kad Karīna jau bija šķīrusi laulību ar savu vīru Kristapu.