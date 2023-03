FOTO. Ja tā izrādīsies patiesība, sekas būs baisas: soctīklos nonākusi fotogrāfija, kurā redzama esot Keita Midltone un princis Harijs

Neglīts skandāls pirms kāda laika pāršalcis britu karalisko ģimeni, taču pagaidām nav arī zināms, vai tas ir apzināti veidots melnais PR triks vai tomēr… daļēji vai pat pilnībā izrādīsies patiesība. Pirms kāda laika britu tabloīdos nonāca kāda it kā liecinieka iesūtīta fotogrāfija, kurā esot redzams kā princis Harijs skūpstās ar brāļa prinča Viljama sievu Keitu Midltoni. Tabloīdi, saprotams, iesūtīto ar prieku arī publicēja. Tomēr drīz no aprites šis attēls tika izņemts. Tagad tas atrodams vien dažu apšaubāmu profilu soctīklos.

Jāatzīst, ka aplūkojot fotogrāfiju, ir skaidrs, ka attēls ir ļoti miglains un neskaidrs, un tur redzamās personas nav nemaz skaidri atpazīstamas.

Depends whether Harry kissed his Sister – in-law on the cheek (Affectionate gesture) or on the lips Can’t make out from the picture 🤔.even not sure whether it is Kate or someone else 😒🤥 pic.twitter.com/MHB0EWaUoA

— Gunjan Gupta (@gunjan65gunjan) March 10, 2023