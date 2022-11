Britu karaliskā ģimene sagaida Dienvidāfrikas prezidentu

Karaļa Čārlza III sievu – karalieni konsorti Kamillu reiz dēvēja par “visienīstāko sievieti Lielbritānijā” – taču kopš tā brīža, kad viņa bija Čārlza mīļākā, kamēr viņš bija precējies ar savu dēlu māti princesi Diānu, ir pagājis daudz laika.

Tagadējā Lielbritānijas karaļa sieva ir rūpīgi veidojusi savas attiecības ar britu karaliskās ģimenes locekļiem, īpaši – ar tuvākajiem.

Karaliskās ģimenes eksperte, biogrāfe un rakstniece Andžela Levina ir beigusi darbu pie savas grāmatas “Kamilla: no izstumtās līdz karalienei – konsortei”. Kā jau var nojaust, šī grāmata ir Kamillas Pārkeres Boulzas biogrāfija.

Internetā un soctīklos jau klejo dažādi fragmenti no šīs grāmatas un vislielāko rezonansi izraisījusi informācija par to, ka karaļa Čārlza III vecākais dēls princis Viljams ir kategoriski pret to, ka viņa trīs bērni – prinči Džordžs un Luiss un princese Šarlote, sauktu viņu par vecmāmiņu. “Kamilla nav viņu īstā vecmāmiņa!” – reiz viņš pat izteicies kādā intervijā.

Taču tas, kā izrādās, nenozīmē to, ka viņam vai viņa sievai Ketrīnai ir sliktas attiecības ar Kamillu – patiesībā tieši pretēji, jo viņa jau sen esot kļuvusi par daļu no ģimenes un nepavisam nelīdzinās ļaunajai pamātei.

























































Viljams esot Kamillai pateicīgs par to, ka viņa ir spējusi viņa tēvu darīt laimīgu. Taču viņš arī ir pārliecināts – Džordžam, Šarlotei un Luisam ir divi vectētiņi un viena vecmāmiņa (Keitas Midltones mamma – Kerola Midltone – red.).

Kā raksta Andžela Levina – Kamillai ir izcila spēja pielāgoties dažādām situācijām, turklāt viņa ir arī dzīvesgudra. Viņa labi saprot, ka strīds ar vīra vecāko dēlu princi Viljamu nav prātīga doma, tāpēc, visticamāk, par šo tēmu viņa no savas puses sarunu nekad neuzsāks. Turklāt viņai ir pašai savi pieci mazbērni no viņas meitas Lolas un dēla Toma. Starp citu, arī viņiem ir visai tuvas attiecības ar Kamillas vīru karali Čārlzu III.

Tāpat grāmatā atklāts, ka Viljama un Keitas trīs bērni – prinči Džordžs un Luiss un princese Šarlote Kamillai esot izdomājuši jauku iesauku. Viņi Kamillu sauc par "gagu". Iesauka esot arī vectētiņam karalim Čārlzam III – viņš esot "Velsas vectētiņš".





















