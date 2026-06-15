Foto: Paula Čurkste/LETA

FOTO. Kivičam izdevies sastapties aci pret aci ar savu bērnības elku: “Stāvēju uz ķeblīša sarkanās zeķubiksēs un dziedāju viņa dziesmu” 0

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kokteilis.lv
12:17, 15. jūnijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Mūziķis Andris Kivičs sociālajā tīklā “Threads” dalījies ar ierakstu, atklājot, ka beidzot piepildījies kāds viņa bērnības sapnis – viņam izdevies satikt leģendāro estrādes dziedātāju Žoržu Siksnu.

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Kivičs publicējis kopīgu fotogrāfiju ar Žoržu Siksnu, atklājot, ka bērnībā viņš apbrīnojis tieši šo mākslinieku.

“Bērnībā gribēju būt vai nu Ļeņins, vai Žoržs Siksna. Šovakar beidzot liktenis saveda mūs kopā kādā privātā pasākumā,” raksta Andris.

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Viņš atminas arī savas bērnības atmiņas, kas saistītas ar Siksnas daiļradi: “Atceros, kad biju maziņš, vienmēr stāvēju uz ķeblīša sarkanās zeķubiksēs un dziedāju “Muļķe sirds”.”

Andris neslēpj, ka tikšanās ar leģendāro mūziķi viņam bijusi īpaši emocionāla.

“Mana sirds manas dzīves laikā tiešām ir mani apmānījusi vairākkārt, bet priecājos, ka beidzot satiku savas bērnības elku. Un dabūju komplimentu – vecīt, tev ir tāda enerģija, nepazaudē to. Kosmoss. Satikt Žoržu ir kā satikt savu bērnību. Turies, vecais!”

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