VIDEO. “Tava maksts ir nejūtīga!” Kivičs kunga prātā dzimšanas dienā apkauno viesus un nespēj pat nodziedāt dziesmu 6

10:24, 28. maijs 2026
Mūziķis Andris Kivičs 30.aprīlī bija ielūgts uzstāties kāda vīrieša dzimšanas dienā “Kimmel” kvartālā. Diemžēl cerētais pārsteigums jubilāram izvērtās apkaunojošā vakara noslēgumā, jo mākslinieks, lai gan ieradās kopā ar sievu un meitu, pasākuma laikā kļuva manām ieskurbis un, sniedzot uzstāšanos, jau vairs nespēja pat padziedāt.

Viens no viesību viesiem atsūtīja LA.LV video, kur redzams, kā Kivičs kunga prātā izpilda Mirdzas Zīveres dziesmu “Atziedi, dvēsele”. Brīžam viņš mēģina dziedāt, brīžam kliedz.

Dziesmas beigās viņš pieiet pie kādas no sievietēm, kura filmē viņa uzstāšanos, un visu klātbūtnē viņu publiski apkauno. “Ja tu esi sieviete, es zinu, ka tu negūsti baudu seksā, bet tu esi kopā ar vīrieti tikai tāpēc, lai būtu attiecībās. Tava maksts ir nejūtīga, bet tu gribi būt attiecībās. Atā!” viņš pasaka.

LA.LV uzrunāja Kiviču, lai viņš komentē šo uzstāšanos, bet mākslinieks atbildēja vien: “Uzzvaniet jubilāram, pajautājiet, kā es iegriezu ballīti.” Uz jautājumu, vai viņš nedomā atvainoties sievietei, kurai veltīja šādus vārdus, viņš vairs saraksti ar mediju neturpināja.

