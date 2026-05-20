Andrim Kivičam ir viedoklis par savstarpēju filmēšanu Rīgas domē: Kamēr nav aizliegts, tikmēr filmēt ir atļauts 0

6:22, 20. maijs 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” mūziķis un grupas “Z-Scars” vokālists Andris Kivičs komentēja politiķu filmēšanu darba laikā un neseno konfliktu Rīgas domē.

Kivičs atgādināja, ka savulaik Artuss Kaimiņš sāka filmēt Saeimā notiekošo, lai parādītu sabiedrībai, kā deputāti uzvedas darba laikā. Viņa ieskatā šādai filmēšanai ir jēga, jo tā ļauj vēlētājiem redzēt ne tikai politiķu sakoptos priekšvēlēšanu tēlus, bet arī reālo rīcību ikdienā.

Viņš uzskata, ka tikmēr, kamēr filmēšana nav aizliegta, tā ir atļauta. Ja sēdēs notiek kas nepieņemams, sabiedrībai par to būtu jāzina. Kivičs kritizēja arī politisko praksi, kad ievēlētie pārstāvji pēdējā pilnvaru gadā daudz ko atliek, aizbildinoties ar vēlēšanu tuvošanos.

Runājot par konfliktu Rīgas domē, Kivičs to raksturoja kā politisku ākstīšanos un darba imitāciju. Viņaprāt, tāpat kā politiķi bieži imitē darbu, arī konkrētais konflikts bijis vairāk teatrāls nekā īsts. Viņš ironiski norādīja, ka arī strīds un fiziskā saķeršanās palikusi līdz galam nenotikusī, vairāk atgādinot demonstratīvu izrādi kamerām.

Kivičs pieļāva, ka politiķiem var nepatikt, ja viņus filmē un atmasko, tomēr uzsvēra, ka tas nevar būt galvenais arguments pret filmēšanu. Viņa ieskatā šādos gadījumos būtiskākais jautājums ir, vai politiķi tiešām dara savu darbu un vai viņu rīcība atbilst sabiedrības interesēm.

