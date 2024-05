Vāgnera grupas dibinātāja Jevgēņija Prigožina kaps, kas atrodas Sanktpēterburgā, Porohovska kapos, ticis aizbetonēts, ziņo “NEXTA”, atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem.

Prigožina kaps piepildīts ar betonu. Iespējams, kapa vietā plānots izveidot piemiņas vietu.

Prigozhin’s grave was filled with concrete

The grave of the founder of PMC “Wagner” is located at the Porokhovsky cemetery in St. Petersburg. According to local media, a memorial or even a monument may appear in place of the grave.

Putin is afraid that Prigozhin will rise from… pic.twitter.com/nnLdFw0ZSD

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024