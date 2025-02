Latvijā un Ziemeļeiropā unikālais garīgo prakšu centrs "Stacija" svin atklāšanu

FOTO. Latvijā un Ziemeļeiropā unikālais garīgo prakšu centrs “Stacija” svin atklāšanu Ieteikt







2025. gada 6. februārī Ventspils novada Lūžņas ciemā notika garīgo prakšu centra “Stacija” svinīgā iesvētīšana, kurā piedalījās arī valsts augstākās amatpersonas. Centrs ir tapis, pārbūvējot Padomju armijas robežpunktu par modernu un mūsdienīgu ēku kompleksu, kurā notiek cilvēkus izglītojoši retrīti un semināri, kas balstīti uz iekšējās pieredzes izkopšanu un lielāka miera un līdzsvara iegūšanu.

Reklāma Reklāma

“Stacija” ir unikāla vieta ne tikai Latvijas, bet arī Ziemeļeiropas kontekstā, piedāvājot ne tikai meditācijas retrītus, bet arī dažādus darbseminārus sadarbībā ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, tostarp Bila Plotkina dibināto Animas Valley Institute (ASV), Ričarda Rora veidoto Center for Contemplation and Action (ASV), Maikla Hārnera (Michael Harner) Foundation for Shamanic Studies Europe un citiem. Tā ir arī Integrālās izglītības institūta mājvieta.

Centrs tika veidots ar mērķi radīt vietu, kurā cilvēki var piedalīties daudzpusīgi izglītojošos un mainošos semināros un retrītos, respektējot mūsdienu pasaules izaicinājumus un uzdevumus, apzinoties, ka mūsdienu sašķeltajā un vienkāršotu lēmumu apdraudētajā pasaulē aizvien nozīmīgāku lomu ieņem spēja uztvert parādības visaptveroši, iekļaujoši, integrāli.

Teologs un kontemplācijas skolotājs, garīgo prakšu centra “Stacija” programmas direktors Juris Rubenis, uzsver: “Šī vieta ir radīta, lai ikviens, kurš meklē dziļāku saikni ar sevi un pasauli, varētu atrast mieru un iedvesmu garīgai izaugsmei. Mūsdienu steidzīgajā un nereti haotiskajā dzīves ritmā ir būtiski atvēlēt telpu klusumam, iekšējai refleksijai un būtisku jautājumu pārdomām. “Stacija” ir vieta, kur šādu pieredzi iespējams gūt – vieta, kur iespējams apstāties, atvilkt elpu un atkal atjaunot saikni ar sevi, citiem un pasauli.”

Garīgo prakšu centra “Stacija” vadītāja Lita Rubene papildina: “Mēs esam izveidojuši šo vietu kā vidi, kurā cilvēki var piedzīvot ne tikai garīgu izaugsmi, bet arī kopības sajūtu. Garīgās prakses nav tikai individuāls ceļš – tās palīdz cilvēkiem labāk saprast vienam otru, dzīvot dziļākās attiecībās un justies piederīgiem plašākai garīgai kopienai. “Stacija” piedāvā iespēju piedzīvot, kā caur meditāciju, apzinātību un dialogu var veidoties jauna, jēgpilna saikne starp cilvēkiem. Mūsdienu sabiedrībā, kur tik bieži izjūtam atsvešinātību, šādas vietas kļūst īpaši nozīmīgas.”

Garīgo prakšu centra “Stacija” iesvētīšana ir sakrāls akts, kas simbolizē centra misiju – kļūt par patvērumu un atbalsta punktu tiem, kuri meklē iekšēju mieru un izaugsmi.

Garīgo prakšu centrs “Stacija” piedāvā dažādas programmas, tostarp meditācijas retrītus, klusuma nedēļas un darbseminārus, kas veltīti cilvēka vispusīgai izaugsmei.