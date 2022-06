FOTO. Latvijas talantīgā tenisiste Ostapenko izvēlētā apģērba dēļ Vimbldonas čempionātā iekūlusies nepatikšanās

Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko, šķiet, ir iekūlusies nepatikšanās sava apģērba dēļ prestižajā Vimbldonas čempionātā. Lieta tāda, ka viņa ir izvēlējusies neatbilstošas krāsas apģērbu.

Vimbldonas čempionāta ģērbšanās etiķete paredz, ka tenisistiem laukumā jābūt apģērbtiem sniegbaltas krāsas apģērbā. Arī Ostapenko tas bija “gandrīz” balts, tomēr šajā gadījumā gandrīz neskaitās un nelielo pārpratumu pamanījuši teju vai visi.

And here's what you're waiting for: Queen Penko's outfit for Wimbledon. #Ostapenko pic.twitter.com/ZKlZF1wl2f

— Jess 🍵 (@jessica4stein) June 28, 2022