Šķirnes kaķi izstādē

FOTO. Nedēļas nogalē “ATTA centrā” varēs satikt skaistākos un neparastākos šķirņu kaķus Ieteikt







Pēdējā februāra nedēļas nogalē, no 25. līdz 26. datumam, divu dienu garumā Rīgā, ATTA Centrā tiksies kaķi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un pat Itālijas, lai sacenstos par skaistākā kaķa titulu starptautiskajā kaķu izstādē.

Visi kaķu mīļotāji aicināti apmeklēt izstādi, kur vienlaicīgi būs iespējams apskatīt vairāk par 130 kaķiem, kas kopā prezentēs 21 šķirni: gan jau labi pazīstamos un iemīļotos Persijas un britu šķirņu kaķus, Meinkūnus un Sfinksus, gan arī retāk sastopamu šķirņu astainos – Ragdollus, Ēģiptes Mau, Kartēzijas un Ņevas Maskarādes, kā arī tiks prezentēts izstāžu mājas kaķis.

“Kaķu izstāde, manuprāt, ir izcils pasākums visai ģimenei un ikvienam vecumam! Tā ir unikāla iespēja iepazīt šķirņu dažādību, vērot kā vienas šķirnes pārstāvji izskatās dažādos vecumos, konsultēties ar profesionāliem audzētājiem par šķirņu kopšanu un īpašībām, un galu galā, arī pieņemt lēmumu par piemērotāko kaķu šķirni jūsu ģimenei.

Kaķu izstādē laiks vienmēr drusku apstājās: stundām ilgi var vērot, kā profesionālie izstādītāji gatavo savus kaķus novērtējumam, paklausīties, ko starptautiskā žūrija stāsta par katru šķirni un paturēt īkšķus par saviem favorītiem. Vienīgā prasība izstādes viesiem – bez īpašnieka atļaujas neaiztikt kaķus!”, komentē izstādes organizatoru pārstāve, CFCA sekretāre Anžela Fomičeva.

“Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt mājīgu un draudzīgu atmosfēru mūsu pasākumu laikā, piemēram, izstādē pirms Ziemassvētkiem mums bija īpaša atmosfēra ar dekorācijām, piparkūkām, izstādes dalībnieki piedalījās dažādos konkursos par labāko Ziemassvētku būru dekoru un kostīmu. Izstādes ietvaros vienmēr notiek arī īpašas aktivitātes, piemērām: šķirņu prezentācijas, titulētāko kaķu parādes, izglītojošas prezentācijas, vai zīmolu iepazīšanas aktivitātes, tāpēc katra mūsu izstāde ir unikāls un īpašs pasākumus,” turpina stāstīt Anžela.

Katra izstādes dienā notiek neatkarīgs vērtējums, kur Starptautiskie FIFe tiesneši no dažādām valstīm apskata un novērtē katru kaķi, salīdzina tos šķirņu un krāsu grupās, un izvēlās nominantus fināla sacensībām. Pēcpusdienā notiek fināls, kur katru dienu no katras šķirņu grupas 6 kaķi saņem “Best in Show” (Labākais Izstādē) novērtējumu: labākais kaķēns un juniors, labākie sterilizētie dzīvnieki – runcis un kaķene, labākie pieaugušie dzīvnieki – runcis un kaķene, kopā 24 kaķi, no kuriem 4 iegūs arī “Best of Best” (Labākais no Labākajiem) atzīmi.

Izstāde apmeklētājiem atvērta abas dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Ieejas biļetes maksa pieaugušajiem – 1,50 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Ģimenes komplekts – 2 pieaugušie + 1 bērns 7-18 g.v – 3 EUR.

Izstādi organizē “Kaķu mīļotāju klubu asociācija CFCA”, kas ir oficiālais un vienīgais organizācijas Federation Internationale Feline (FIFe) pārstāvis Latvijā.