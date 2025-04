Pabradē sācies ceturtais operācijas posms; pirmo reizi publiski parāda izcelto ASV karavīru M88 tanku

FOTO. Pabradē sācies ceturtais operācijas posms; pirmo reizi publiski parāda izcelto ASV karavīru M88 tanku Ieteikt







Lietuvas Bruņoto spēku Aizsardzības štāba priekšnieks ģenerālleitnants Remigijs Baltrēns otrdienas vakarā paziņoja, ka operācija ieiet tās ceturtajā posmā, raksta lrt.lt.

Reklāma Reklāma

“Vispirms vēlos izteikt līdzjūtību un atbalstu bojāgājušo karavīru tuviniekiem un novēlēt viņiem spēku,” sacīja R. Baltrēns, uzrunājot žurnālistus.

Viņš uzsvēra, ka trešais posms – bruņutehnikas un ķermeņu izcelšana – ir noslēdzies.

“Pāriesim pie ceturtā posma – evakuācijas vietas sakārtošanas. Vēlos akcentēt vairākus šīs sarežģītās operācijas aspektus: vispirms vēlos pateikties Lietuvas karavīriem un civiliedzīvotājiem, ASV karavīriem, Polijas karavīriem, Igaunijas civilpersonām un visām valsts institūcijām, kas operatīvi pievienojās glābšanas operācijai. Operācija bija sarežģīta, ļoti grūti pieejamā vietā. Ja nebūtu visu šo organizāciju un valstu sadarbības, mēs nebūtu guvuši šo rezultātu,” sacīja Baltrēns.

Viņš uzsvēra, ka tieši sarežģītība un tehnoloģiju izmantošana deva panākumus.

“Ko tas nozīmē? Tika izmantoti sonāri, droni, speciāli apmācīti suņi ne tikai no Lietuvas policijas, bet arī no Igaunijas. Šodien jau no paša rīta meklēšana tika veikta ar specializētiem Igaunijas suņiem, piedalījās arī ģeologi no Ģeoloģijas dienesta. Mēs izmantojām visus iespējamos tehnoloģiskos risinājumus, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu šo sāpīgo situāciju, un tas atmaksājās. Skatoties uz priekšu, vēlos teikt, ka arī nākamie posmi ir tikpat svarīgi – ne tikai vietas sakārtošana, bet arī pats pēdējais posms – operācijas izvērtēšana, secinājumu izdarīšana un algoritmu pilnveide, lai nākotnē būtu labāka gatavība šāda veida situācijām,” sacīja viņš.

Baltrēns apstiprināja, ka ceturtais karavīrs atrasts pašā purvā.

“Ar nirēju palīdzību – gan no Lietuvas, gan ASV – vispirms tika pārbaudītas malas un pēc tam virzījāmies dziļāk purvā. Tika izmantoti arī zemūdens sonāri, lai meklētu ķermeņus. Tāpat tika izmantots virsūdens drons, kas skenēja virsmu un izstrādāja meklēšanas algoritmus. Tika piesaistīti Lietuvas policijas un Igaunijas suņi,” viņš sacīja.

Reklāma Reklāma

Izmeklēšanu, kā norāda Baltrēns, veic ASV puse. “Kad šī izmeklēšana būs pabeigta, tad viņi arī lems, vai dalīties ar tās rezultātiem,” sacīja Aizsardzības štāba vadītājs.

LRT.lt atgādina, ka otrdien Pabrades poligonā, Švenčoņu rajonā, purvā tika atrasts ceturtā amerikāņu karavīra ķermenis, kā paziņoja ASV armijas pavēlniecība Eiropā un Āfrikā.

Trīs no četriem pazudušajiem karavīriem tika atrasti miruši pirmdien, kad no purva tika izcelts bruņutransportieris M88 “Hercules”.

Ar šo transportlīdzekli pārvietojās četri ASV karavīri, kuri pazuda pagājušajā otrdienā militāro mācību laikā poligonā. Meklēšanas un glābšanas operācija ilga gandrīz nedēļu, un tajā piedalījās Lietuvas, ASV, Polijas un Igaunijas karavīri, amatpersonas un civiliedzīvotāji.