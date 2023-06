Smilšu skulptūras Jelgavā 2023

FOTO. Pat neticas, ka tas ir no smiltīm! Aplūkojam labākos darbus no šī gada Jelgavas smilšu skulptūru festivāla







Nedēļas nogalē Pasta salā Jelgavā darbojās Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks, kurā varēja novērtēt 17 tēlnieku no 9 valstīm smilšu mākslā atveidotos pasaules mūzikas hitus. Festivāla atklāšanas dienās – Latvijā iemīļotu mūziķu koncerti un plaša programma ģimenēm ar bērniem.

Šogad festivāls pulcēja tēlniekus no Indonēzijas, ASV, Mongolijas, Spānijas, Nīderlandes, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Festivāla temats “Pasaules hiti” viņus iedvesmojis smilšu mākslā izteikt tādus pasaulslavenus skaņdarbus kā “Hotel California”, “Somewhere over the rainbow”, “No Woman No Cry”, “Take On Me” un citus, vizualizējot sajūtas, ko rada mums visiem labi zināmās dziesmas.

Smilšu skulptūru parka vērienīgākais mākslas darbs ierasti ir demo skulptūra, kuras autori ir latviešu tēlnieki Kārlis un Maija Īles. Viņus iedvesmojusi grupas “The Beatles” izpildītā kompozīcija “Yellow Submarine”. “Par vienu no populārākajiem grupas “The Betales” skaņdarbiem kļuva dziesma “Yellow Submarine” (“Dzeltenā zemūdene”), kuru izpilda grupas bundzinieks Ringo Stārs. Tā tika sarakstīta kā bērnu dziesma ar vienkāršu tekstu, spilgtiem krāsainiem tēliem un dinamisku melodiju, sagādājot prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem,” tā tēlnieki raksturo izvēloto kompozīciju.

FESTIVĀLA LAUREĀTI

ŽŪRIJAS SIMPĀTIJA

SANITA RĀVIŅA / LATVIJA

USA for Africa. We Are The World

ŽŪRIJAS SIMPĀTIJA

ZĪLE OZOLIŅA–ŠNEIDERE / LATVIJA

Queen. I want To Break Free

3. VIETA

TAUTVILAS POVILIONIS / LIETUVA

A–Ha. Take On Me

2. VIETA

MUNKH–ERDENE TSAGAAN / MONGOLIJA

Guns N’ Roses. November Rain

1. VIETA

AGNESE RUDZĪTE–KIRILLOVA / LATVIJA

Šūpuļdziesma. Aijā žūžū, lāča bērni