FOTO. Policija pakaļdzīšanās laikā aizturējusi vienu no ietekmīgākajiem narkotiku izplatītājiem Latvijā Ieteikt







Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi šomēnes Rīgā, Pļavnieku mikrorajonā, pakaļdzīšanās laikā ir aizturējuši, pēc policijas aplēsēm, vienu no ietekmīgākajiem narkotiku izplatītājiem Latvijā.

Šā gada oktobrī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Rīgā notiek narkotisko un psihotropo vielu realizācija lielā apmērā, un vīrietis, kas ar to nodarbojas, ir viens no Latvijas ievērojamākajiem narkotisko un psihotropo vielu izplatītājiem.



Šomēnes likumsargi minēto 1974. gadā dzimušo vīrieti aizturēja noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī, proti, kad viņš no sava konspiratīvā slēpņa Rīgā, Pļavnieku mikrorajonā nesa ārā narkotisko vielu.

Jāpiemin, ka aizturēšana nenotika bez starpgadījumiem – pamanot policistus, persona iesēdās automašīnā un centās bēgt.

Taču policisti ar dienesta automašīnu nobloķēja viņam ceļu. Kad saprata, ka ar automašīnu aizbēgt neizdosies, viņš izlēca no spēkrata un centās aizskriet, taču policisti viņu drīz vien aizturēja. Jāpiemin, ka aizturētais vīrietis jau iepriekš ir sodīts par dažāda veida noziegumu izdarīšanu.

Veicot vairākas kratīšanas dažādās adresēs, tostarp konspiratīvajās adresēs, narkodīlera dzīvesvietā un automašīnās, tika atrasti un atsavināti aptuveni 52 kg marihuānas, puskilograms kokaīna, 10 litru oksibuterāta, 2000 gabalu MDMA tablešu un līdz 50 gramu amfetamīna. Kopējā izņemto vielu vērtība nelegālajā tirgū varētu sasniegt 500 000 eiro līdz 800 000 eiro atkarībā no tā, vai to pārdod mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā.

Tāpat izņemta 2020. gada izlaiduma automašīna “BMW X5”, mikroautobuss “Renault Trafic” un gandrīz 3000 eiro skaidras naudas, kas, visticamāk, iegūta noziedzīgā ceļā.

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja 1. nodaļas priekšnieks Andrejs Maslovs uzsver, ka pēc policijas aplēsēm šis narkodīleris savu noziedzīgo biznesu bija izvērsis sevišķi plaši.

“Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī persona tirgojusi narkotikas saviem klientiem lielā apmērā – parasti sākot ar kilogramu, ja mēs runājam par marihuānu, un viņam bija plašs klientu loks”, norāda A. Maslovs.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 trešās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā.

Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.