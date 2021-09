Princis Viljams un viņa sieva Keita Midltone

Jau tika ziņots, ka princis Viljams un Keita Mildtone plāno pārcelties, lai būtu tuvāk 95 gadus vecajai Lielbritānijas karalienei Elizabetei II un palīdzētu viņai ikdienā veikt dažādus pienākumus. Bekingemas pils darbinieks minēja, ka šis kļuvis aktuāli, jo karaliene par pastāvīgo dzīvesvietu izvēlējusies Vindzoras pili, bet prinča Viljama ģimene šobrīd dzīvo starp divām mājām – Kensingtonas pils apartamentiem, kur atrodas arī karaliskās ģimenes biroji un Norfolkas namu, kas atrodas piepilsētā, ārpus Londonas.

Zināms, ka sakarā ar abu vecāko bērnu – prinča Džordža un princeses Šarlotes skolas gaitu atsākšanās, laiks, kas jāpavada ceļā no vienas mājas uz otru, rada daudz sarežģītu situāciju, tāpēc princis Viljams un Keita lēmuši, ka jāmaina dzīvesvieta.

Pirms dažām dienām kāds pils darbinieks medijiem apstiprināja, ka Viljams un Keita ir nekustamā īpašuma meklējumos, kas atrastos Vindzoras pils tuvumā. Savukārt tagad kļuvis zināms, kur viņi, visdrīzāk, plāno apmesties uz dzīvi un šīs vietas izvēle pārsteigusi daudzus, jo tam ir arī vēl kāda lielāka nozīme.

Tagad kļuvis zināms, ka 95 gadus vecā Lielbritānijas karaliene Elizabete II piedāvājusi princim Viljamam, Keitai Midltonei un viņu trim bērniem – prinčiem Džordžam, Luisam un princesei Šarlotei apmesties turpmāk uz dzīvi Frogmoras namā – tajā pašā, ko savulaik karaliene atveltīja princim Harijam un Meganai Mārklai pēc viņu kāzām. Tika uzskatīts, ka šis nams tiks nodots Saseksas hercogu rīcībā ar iespēju brīvi ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, taču viss mainījās tad, kad Harijs un Megana oficiāli atteicās no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē un pārcēlās uz dzīvi ASV.

Saskaņā ar pils darbinieka stāstīto izdevumam “Telegraph” princis Viljams un viņa ģimene nopietni izskata iespēju uz Frogmoras namu pārcelties, kas, visticamāk, vēl vairāk tomēr pasliktinās attiecības ar viņa jaunāko brāli – princi Hariju, jo kādu laiku tika uzskatīts, ka karaliene šo namu turēs “pieejamu” tiem gadījumiem, kad princis Harijs, Megana Mārkla un abi viņu bērni ieradīsies Londonā apciemot savus radiniekus. Zināms, ka pēc pēdējām Saseksas hercogu aktivitātēm dažādos podkāstos un raidījumos, kā arī – pirms plānotās prinča Harija grāmatas izdošanas, 95 gadus vecā karaliene “pamieru” ar mazdēlu ir lauzusi un ir gatava cīnīties pret gaidāmās grāmatas iznākšanu ar juristu palīdzību, jo viņa uzskata, ka tādējādi tiks pārkāpta daudzu karaliskās ģimenes locekļu privātā dzīve.

Savukārt, raugoties uz karalienes piedāvājumu par Viljama un Keitas dzīvi Frogmoras namā no praktiskā viedokļa, tas ir ļoti saprātīgs lēmums. Zināms, ka prinča Džordža un princeses Šarlotes skola no turienes atrodas vien 15 minūšu braucienā, bet līdz Vindzoras pilij, kurā mitinās karaliene, ir vien 800 metru. Šis īpašums atrodas Vindzoras pils parka teritorijā.

Frogmoras nams ir celts laika periodā starp 1680. un 1684. gadu. Tās dizainu veidojis ievērojams tā laika arhitekts Hūgs Mejs (Hugh May), kurš bijis Čārlza II arhitekts. Šajā namā dzīvojusi arī karalienes Viktorijas māte Kentas hercogiene. Tāpat te mitinājušies arī karaliene Viktorija un viņas vīrs princis Alberts.

Namā ir 10 guļamistabas un 2018.gadā, kad to sāka apdzīvot princis Harijs un Megana Mārkla remontdarbos tika ieguldīti 2,6 miljoni eiro no nodokļu maksātāju naudas, kurus gan pēc aiziešanas no britu karaliskās ģimenes, Harijam bija jāatmaksā valsts budžetā.

