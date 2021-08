Jaunā skandālā iekūlies princis Harijs, kurš pirms dažām dienām no savām mājām Santabarbarā uz 1200 km attālo Aspenu, kas atrodas Kolorādo štatā, ASV, lidoja ar 52 miljonus eiro vērtu privāto lidmašīnu. Uz Aspenu Saseksas hercogs devās, lai piedalītos polo spēlē, vēstī izdevums “Daily Mail”.

Vairākas paparaci uzņemtās fotogrāfijas, kurās redzams princis Harijs pirms izlidošanas pie luksusa lidaparāta, vēja ātrumā aplidoja soctīklus un medijus.

Arī pazīstamais britu žurnālists un šova “X Faktors” žūrijas loceklis Pīrss Morgans neatturējās no skarba komentāra, ko publicēja savā “Twitter” kontā.

Viņš rakstīja: “Ja šis cilvēks “ar divām sejām” mēģina mums lasīt lekciju par klimata pārmaiņām, ignorējiet viņu!”.

😂😂 If this two-faced twerp tries to lecture us again about carbon footprints, ignore him. https://t.co/znbMZ1eJgY

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 21, 2021