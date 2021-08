Rīgā atklāts unikāls izklaides tornis

FOTO. Rīgā atklāts unikāls izklaides tornis Ieteikt







Piecu minūšu attālumā no Rīgas centra – Pārdaugavā pie Kalnciema tilta – atklāts Baltijā unikāls izklaides tornis «Walk In The Sky» ar četrām aizraujošām izklaidēm: horizontālā pastaiga, brīvais kritiens, zip-line nobrauciens un klinšu kāpšana.

Divpadsmit metru augstais tornis, kas piektdienu un sestdienu vakaros darbosies līdz pat septembra vidum, atrodas «Playoff kvartālā» Kauguru ielā 6!

Biļetes uz atrakcijām maksā no 7 līdz 15 eiro, kā arī ir iespējams iegādāties visu četru izklaižu komplektu 25 eiro vērtībā.



Tornis piektdienās un sestdienās darbosies laikā no 18:00 līdz 23:00.

Kristofers Ritovs, «Playoff kvartāla» vadītājs: «Tornis ir ļoti daudzpusīgs, kas garantēs izcilu izklaidi ikvienam, kas vēlas piešķirt ikdienai papildu dzirksteli.

Gaidīti gan bērni, gan pieaugušie, kas pēc torņa baudīšanas varēs turpināt atpūtu kvartālā ar bezmaksas spēlēm, dzīvo mūziku, ēdieniem un dzērieniem.

Šonedēļ mums uzstāsies ļoti pazīstami mākslinieki – piektdien uz skatuves kāps gan dziedātājs Ansis Klintsons, gan DJ Inga Jerzjukova, bet sestdien kvartālu pieskandinās grupa «Audiokvartāls» un perkusiju pavēlnieks Einārs Latiševs!»